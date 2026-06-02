Gemini en WhatsApp: dit zijn de mogelijkheden (en waar je voorzichtig mee moet zijn)

Op WhatsApp kun je niet meer om Meta AI heen, maar je kunt ook Gemini van Google inzetten om je ervaring met de app te verbeteren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini en WhatsApp

Om Gemini te gebruiken in combinatie met WhatsApp, moet je de AI eerst toegang geven (als dat nog niet automatisch is gebeurd). Daarvoor ga je in de Gemini-app naar de instellingen en kies je voor “Gekoppelde apps”. Daar zoek je WhatsApp op en haal je het schuifje over.

Op deze manier geef je Gemini de mogelijkheid om berichten te sturen of te bellen via WhatsApp. Toch zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Zeker als je ook andere apps met Gemini verbindt, want dan kunnen de apps met elkaar samenwerken.

Leuk detail is dat deze functie op het moment van schrijven exclusief voor Android is. Dat is opvallend, omdat Google de meeste nieuwe functies tegenwoordig ook direct (of zelfs eerder) voor iPhones uitbrengt.

Informatie uit andere apps halen

Als je Gemini ook toegang geeft tot andere apps, dan kan de AI de informatie uit de ene app gebruiken in de andere app. Zo kun je bijvoorbeeld Gemini een lijstje uit Google Keep laten sturen naar een contact op WhatsApp. Dat scheelt een hoop gedoe, want je hoeft het lijstje niet op te zoeken, te kopiëren, het juiste contact in WhatsApp te zoeken en vervolgens te plakken.

Ook kun je Gemini bijvoorbeeld vragen om de afstand tussen twee plekken op te zoeken en die naar iemand te sturen. Gemini haalt die informatie dan uit Google Maps. Daarnaast zijn er allerlei andere mogelijkheden te bedenken.

Berichten typen zonder te denken

Berichten typen via spraak kan met behulp van een ouderwetse spraakassistent een frustrerende bezigheid zijn, omdat je de exacte bewoording moet gebruiken en de assistent je niet altijd goed hoort. Met Gemini kun je veel beter natuurlijke taal gebruiken. Bijvoorbeeld “Stuur X een berichtje dat ik een half uur later kom, omdat ik in de file sta en nog moet tanken”.

Je kunt Gemini ook vragen om te helpen met hoe je een bericht verwoordt. Zo kun je vragen of Gemini een van je contacten een felicitatie wil sturen en er bijvoorbeeld een gedichtje van maakt.

Natuurlijk kun je Gemini ook vragen om iemand te bellen, wat ideaal is als je niet in de gelegenheid bent om die persoon in je contactenlijst op te zoeken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat Gemini niet kan

Gemini kan geen afbeeldingen sturen en ook geen gifjes voor je uitzoeken. Afbeeldingen die je ontvangt kan de AI tevens niet beschrijven. Als iemand je een audiobericht of een video stuurt kan Gemini daar ook niets mee doen. En omdat Gemini niet de complete berichten leest, kan die deze berichten ook niet voor je samenvatten.

Voorzichtig zijn

Natuurlijk moet je Gemini niet zomaar toegang geven tot je WhatsApp, maar eerst nadenken wat dit doet qua privacy. Het goede nieuws is dat Gemini niet complete berichten leest en ook geen kijkje neemt naar je gespreksgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld Meta AI wel doet. Toch kan Gemini wel meekijken met de berichten in je notificaties, als de AI ook toegang heeft tot “Hulpprogramma’s” bij “Gekoppelde apps”.

Meer over Meta AI

Lees meer over Meta AI in WhatsApp en je privacy en wat de nieuwe AI-knop in de app betekent.