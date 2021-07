Tip: zo pas je de gevoeligheid aan van het ‘Ok Google’-commando

Ok Google? Hoe pas ik jouw gevoeligheid aan? Vanaf nu is dat gelukkig ook eindelijk mogelijk als je de digitale butler in het Nederlands gebruikt. In deze tip leggen we uit hoe je dat met enkele simpele stappen voor elkaar krijgt.

Gevoeligheid ‘Ok Google’-commando aanpassen

Misschien heb je in huis wel een slimme speaker of scherm of vind je er eentje in elke kamer. Om de Google Assistent op te roepen gebruik je dan veelal het commando ‘Ok Google’ of ‘Hey Google’. Soms is het dan nog weleens de vraag of die speaker of scherm jouw stem wel oppikt, bijvoorbeeld als ook de televisie aanstaat of net de bel gaat. Andersom kan natuurlijk ook, dat de assistent opeens tegen je begint te babbelen, omdat ‘ie denkt dat je wat vroeg terwijl dat helemaal niet waar is.

Het niveau van de gevoeligheid daarvan aanpassen kan nu eindelijk in het Nederlands. Eerder was dat al mogelijk, maar alleen als je de digitale butler in het Engels gebruikte. Wil jij weleens dat er iemand goed naar je luistert? Gebruik dan onderstaande stappenplan om dit aan te passen:

Open de Google Home-app; Selecteer het apparaat waarvan je de gevoeligheid wil aanpassen; Tik rechtsboven op het tandwieltje; Scroll naar ‘audio’ en tik daarop; Zoek de optie ‘Gevoeligheid voor ‘Hey Google’ ‘; Pas dit naargelang je wil aan

Gelijk de gevoeligheid van het commando bij andere apparaten regelen, klik dan even op ‘meer apparaten aanpassen’. Als je nog niks hebt aangepast staat dit niveau op standaard. Wil je juist dat de slimme speaker of scherm eerder op je stemcommando reageert, stel hem dan wat naar boven bij. Reageert de assistent te snel dan kies je er juist voor om het wat te verlagen.

Er zijn allerlei slimme speakers en displays te koop, waaronder de betaalbare Google Nest Mini. Wil je betere geluidskwaliteit, bekijk dan de Google Nest Audio eens. Onlangs gingen we nog aan de slag met de tweede generatie van de Google Nest Hub, oftewel een slim scherm. Onze ervaringen check je natuurlijk in de Nest Hub review.

Niet alleen Google zelf brengt slimme apparatuur op de markt met aanwezigheid van Google Assistent. Je kunt namelijk ook terecht bij tientallen verschillende andere merken, die hiervoor integratie bieden.

