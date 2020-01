Iedereen stelt eigen doelen om zichzelf te verbeteren. Android Planet helpt een handje op weg met verschillende gidsen rond deze doelen. In deze editie: ik wil gezonder zijn.

Gids: ik wil gezonder zijn

Bij goede voornemens en smartphones kun je verschillende kanten op. Bijvoorbeeld meer sporten, productiever zijn of juist je smartphone minder gebruiken. In deze gids kijken we hoe jij je telefoon instelt om lichamelijk gezonder te worden, met apps en tips.

Apps voor een gezonder leven

De belangrijkste manier om van je smartphone een apparaat te maken dat goed is voor je lichamelijke gezondheid, is via apps. Deze kun je ruw onderverdelen in twee categorieën: apps voor sporten en apps voor eten.

Apps om mee te sporten

Beginnen met sporten kan eng zijn. Naast het daadwerkelijke bewegen heb je ook sportkleding nodig en moet je eventueel naar een sportschool toe. Nog moeilijker is het om er tijd voor te vinden en het vol te houden. Gelukkig zijn er verschillende apps die je daar een handje mee helpen.

1. Track je gezondheid: Google Fit

De standaard app van Google voor het bijhouden van je gezondheid is een goed startpunt. Deze app kan namelijk je sportactiviteiten bijhouden en integreert met allerlei andere populaire fitness-apps. In 2018 heeft de app een flinke update gekregen, waardoor nu in plaats van stappen het aantal minuten in beweging en het aantal minuten met intense beweging wordt gemeten. Haal alles uit de app met onze Google Fit-tips.

→ Download Google Fit in de Play Store (gratis)

2. Ga hardlopen: Runtastic

Hardlopen is één van de meest toegankelijke manieren om aan het sporten te gaan. Je hebt afgezien van een paar goede schoenen geen extra uitrusting nodig. Je gaat er gewoon op uit om te rennen. Eén van de beste apps om je daar mee te helpen is Runtastic. De app dient als een motiverende hardloopcoach op je telefoon.

→ Download Runtastic in de Play Store (gratis)

Wil je wat meer plezier tijdens het hardlopen, dan kun je Zombies, Run! proberen.

3. Korte sportsessies: 7 Minute Training

Hoewel hardlopen toegankelijk is, moet je jezelf wel eerst omkleden en na afloop douchen. In totaal ben je al snel een uur bezig. Daarom is de app 7 Minute Training een leuk toegankelijk alternatief om mee aan de slag te gaan. De app biedt sessies met oefeningen van zeven minuten. Je hebt altijd wel een keer tijd voor zeven minuten, toch? Daarnaast is de ondersteuning met Google Fit erg handig.

→ Download 7 Minute Training in de Play Store (gratis)

4. De volgende stap: Nike Training Club

Heb je wat meer tijd dan zeven minuten, dan is Nike Training Club een goede plek om het wat steviger aan te pakken. De app bevat een flinke stapel work-outs op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht, mobiliteit en yoga. De trainers laten in de app duidelijk zien hoe je de oefeningen moet doen. Daarnaast biedt de app een helder trainingsschema.

→ Download Nike Training in de Play Store (gratis)

5. Recepten en instructies: Appie van Albert Heijn

Naast sporten is gezond eten ook belangrijk voor een gezonder leven. Om je daarmee te helpen, kun je onder andere de recepten checken in de Albert Heijn-app. Dat gedeelte van de app zit vol gezonde recepten voor hoe je die gerechten maakt. Daarnaast kun je ook direct de voedingswaarden checken van het gerecht dat je maakt, wel zo fijn toch?

→ Download Appie van Albert Heijn in de Play Store (gratis)

6. Tel je calorieën: Lifesum

Wil je afvallen, dan is het slim om je calorieën te tellen. Verbrand je namelijk meer calorieën dan je tot je neemt, dan val je af. Zo simpel is het. De app Lifesum is een combinatie van een mooie calorieënteller, stappenteller en recepten-app.

Bij de start geef je aan of je gezonder wil zijn, wil afvallen of juist zwaarder wil worden. Stel je streefgewicht in en ga op een verantwoorde manier aan de slag. De beste functies zitten wel achter een betaalmuur, dus houd daar rekening mee.

→ Download Lifesum in de Play Store (gratis)

Instellingen en tips

Naast apps zijn er nog meer manieren om je sportiviteit te verhogen. Zowel via Android-instellingen als concrete tips.

Plan sportsessies in via Google Agenda

Google Agenda helpt je met je sportdoelen. Tik hiervoor op het plusje in de app en daarna op ‘Doel’. Kies daar voor ‘Bewegen’. Je krijgt dan enkele vragen, zoals hoe vaak je wil sporten en op welk tijdstip je dat wil doen. Google Agenda zorgt er dan niet alleen voor dat deze sportafspraken in je agenda terecht komen, maar verplaatst ze ook als er onverhoopt iets tussenkomt. Zo kom je er nooit onderuit.

→ Download Google Agenda in de Play Store (gratis)

Tel je stappen

Wil je meer bewegen voor je gezondheid, maar is sporten niets voor jou? Ga dan elke dag een stuk wandelen. Probeer jezelf bijvoorbeeld een stappendoel van 10.000 stappen per dag te geven. Een duidelijk doel motiveert om net nog een beetje verder te lopen dan je anders zou doen. Bijhouden van deze stappen kan via één van deze stappenteller-apps in de Play Store.

Draag een wearable

Wil je beter weten hoe je lichaam er aan toe is en hoeveel je daadwerkelijk hebt gedaan tijdens het sporten? Dan is een wearable onmisbaar. Deze fitnesstrackers houden onder andere je stappen, maar ook je hartslag bij. Vaak hebben deze trackers een goede accuduur, waardoor je ze ook zonder problemen ‘s nachts draagt terwijl ze je nachtrust meten.

Check bijvoorbeeld onze Wear OS anno 2019-review om meer te lezen over wat je allemaal kunt met zo’n wearable.

Gebruik een slimme weegschaal

Wil je jouw gewicht in de gaten houden? Dan is een weegschaal natuurlijk onmisbaar. Hoewel het beter is om te kijken of je kleding beter gaat zitten dan of je kilo’s eraf gaan, omdat spieren zwaarder wegen dan vet, kan het motiverend werken om de cijfertjes te zien dalen.

Een slimme weegschaal is daar een leuke manier voor, omdat de resultaten in een grafiek worden geplaatst en je dus heel duidelijk trends ziet. Slimme weegschalen zijn er onder andere van Fitbit, Nokia en Medisana.

Heb jij tips voor een gezonder leven via je smartphone? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel.

In plaats van een gezonder leven op zoek naar meer productiviteit? Check dan onze gids voor apps en tips om productiever met je smartphone te leven.