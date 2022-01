Tip: zo gebruik je de nieuwe Gmail-filters in de app

Filters voor Gmail werden eerder al gepresenteerd, maar ze gebruiken was nog niet mogelijk. Vanaf nu is dat wel het geval en dankzij de Gmail-filters vind je binnen een oogopslag die ene belangrijke email.

Gmail-filters: op zoek naar die ene specifieke email

Krijg jij ook dagelijks tientallen mails? Of heb je je inbox nog nooit goed opgeruimd, maar ben je wel op zoek naar een specifieke mail? Dankzij filters vind je zo’n gezocht bericht een stuk vlotter. De mogelijkheid om te filteren is al maanden geleden aangekondigd, maar vanaf nu kun het ook echt gebruiken in de Gmail-app.

Zo gebruik je Gmail-filters in de app:

Pak je smartphone erbij en open de Gmail-app;

Tik boven in de zoekbalk op ‘Zoeken in e-mails’;

Voer je zoekopdracht in; Gebruik de verschillende filters.

Momenteel kun je al een handvol filters gebruiken. Zo kun je snel personen kiezen van wie en naar wie je mails hebt gestuurd. Zo kies je bijvoorbeeld voor een specifieke collega of vriend. Ook kun je selecteren of je een bericht zoekt met of zonder een bijlage. Is dat met? Dan kun je ook het type bijlage selecteren, bijvoorbeeld een document, afbeelding of presentatie.

Een ander handig filter is natuurlijk ‘datum’. Je kunt daarbij verschillende vaste waardes kiezen zoals: ouder dan een week of ouder dan 6 maanden. Ook kun je zelf een start- en einddatum kiezen voor de zoekperiode. Tot slot kun je ook het filter ‘is ongelezen’ aanvinken of mails met agenda-afspraken erin uitsluiten.

Niet alle filters uit de webversie zijn te vinden in de Gmail-app. Zo kun je (nog) niet selecteren in welke specifieke map je een mail zoekt, hoe groot een bericht mag zijn of welke woorden er letterlijk in moeten staan. Al met al zorgt deze fijne update er wel weer voor dat de Gmail-app weer een stukje bruikbaarder geworden is.

Welk filter zou voor jou het verschil maken bij Gmail, laat het even weten in de reacties!

