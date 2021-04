De Gmail-app wordt regelmatig voorzien van updates. Zo kun je nu gebruikmaken van Google Chat, maar die optie moet je wel eerst activeren. Hoe je dat doet en hoe je daarna kunt chatten, lees je in deze tip.

Gmail: Google Chat activeren in de mail-app

Via Gmail worden dagelijks miljarden mailtjes gestuurd, maar je kunt er veel meer mee. Zo krijgt de app regelmatig updates met fijne en handige functies. Vanaf nu rolt Google de mogelijkheid uit om te chatten via Google Chat. Dat gaat wel gefaseerd, dus het kan zijn dat jij die optie nog niet ziet. Op onze redactie is ‘ie al wel te zien en via onderstaande stappen activeer jij ‘m ook.

Zo activeer je Google Chat in Gmail:

Pak je telefoon erbij en open Gmail; Klik linksboven op de drie streepjes; Scroll naar ‘instellingen’ en open deze Kies het account waarbij je Google Chat wil activeren; Tik hierop om de instellingen van Google Chat te openen Scroll naar ‘algemeen’. Zet het vinkje aan bij ‘Chat (vroege toegang).

Vervolgens start Gmail opnieuw op en zie je onderaan twee extra tabbladen: Chat en chatruimten. Klik je op chat, dan zie je eventueel oude gesprekken, die je weer kunt voortzetten, maar natuurlijk kun je ook een nieuwe chat starten. Via chatruimten kun je aan de slag met groepsgesprekken en dus met meerdere mensen tegelijk babbelen.

De Google Chat-optie is dus per account in- of uit te schakelen, maar was hier op de redactie nog niet bij elk account te zien. Gebruik je de chatfunctie toch minder dan je dacht of helemaal niet meer? Dan schakel je de mogelijkheid gewoon weer uit via bovenstaand stappenplan.

