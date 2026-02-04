Kies Europees: zo verhuis je van Gmail naar Proton Mail

Zoek je naar Europese alternatieven voor Amerikaanse diensten? Dan is Proton Mail verreweg de beste optie als je afscheid wil nemen van Gmail. Maar, hoe ga je dan te werk?

Van Gmail naar Proton Mail

Om verschillende redenen zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor Amerikaanse diensten. Men wil voornamelijk minder afhankelijk worden van een land dat op dit moment extreem instabiel is, met een leider die de relaties tussen continenten van het ene op het andere moment op spanning zet.

Waarom Proton Mail?

Proton Mail is interessant omdat het compleet Europees is. Maker Protog AG is een Zwitsers bedrijf dat is opgericht om producten te bieden met een focus op privacy, terwijl al je data in Europa wordt opgeslagen. De apps van Proton zijn open source, zodat je zekerheid hebt dat er niets vreemds met je gegevens gebeurt.

Daarnaast biedt Proton Mail verschillende andere fijne functies. Zo worden trackers in reclamemails automatisch gestopt zodat je gedrag niet wordt gevolgd. Al je abonnementen zoals nieuwsbrieven worden gebundeld en je kunt jezelf snel ergens uitschrijven. Ook word je extra beschermd tegen phishing, zijn er geen advertenties te zien en worden je e-mails end-to-end-versleuteld.

Wat je vooraf moet bedenken

En zijn een paar dingen om te bedenken voordat je deze stap maakt:

Hoewel Proton Mail vergelijkbaar werkt als Gmail, zijn niet alle functies hetzelfde. Zeker veel slimme functies van Gmail heeft Proton Mail niet, dus verwacht niet exact dezelfde ervaring.

Net als Gmail kun je Proton Mail gratis gebruiken, maar je loopt dan wel sneller tegen beperkingen op, zoals maximaal 150 berichten per dag en maar 1GB mailopslag. Een abonnement op Mail Plus is 4,99 euro per maand.



Je krijgt dan 15GB opslagruimte (wat je gratis krijgt bij Gmail) en de mogelijkheid om een custom adres te gebruiken. Voor 12,99 euro per maand heb je Proton Unlimited. Naast 500GB opslagruimte, krijg je dan bijvoorbeeld ook een versiegeschiedenis in Proton Drive (alternatief voor Google Drive) en VPN-verbindingen met hoge snelheid.

Account maken en importeren

Je start door een nieuw account te maken op Proton.me. De gebruikersnaam die je kiest wordt het begin van je e-mailadres, dus gebruikersnaam@proton.me of gebruikersnaam@protonmail.com. Doorloop de stappen om naar je inbox te gaan en download alvast de Android-app.

In een browser ga je in je nieuwe inbox naar de Instellingen. Daar kies je voor ‘Alle instellingen’ en in het nieuwe keuzemenu ga je voor ‘Importeren via Easy Switch’. Hier kun je twee dingen doen: doorsturen instellen en een import doen.

Een eenmalige import doen is prettig als je al je e-mails, contacten en agenda’s mee wil nemen naar Proton. Daarvoor klik je op ‘ Importeer uit Google’ en kies je welke elementen je wil verhuizen. Je kunt bijvoorbeeld ook alleen je contacten meenemen als je met een lege inbox wil beginnen. Vervolgens log je in met je Google-account en geef je Proton toegang.

Doorsturen of niet?

Het is natuurlijk het makkelijkst om je e-mail dat via je Gmail-adres binnenkomt door te laten sturen. Op die manier hoef je niet overal je e-mailadres aan te passen. Het nadeel van deze keuze is dat je afhankelijk blijft van Gmail. Al je e-mails gaan nog steeds door de systemen van Google.

Een manier om daarmee om te gaan is om beide accounts aan te houden. Je verandert je e-mailadres eerst op de belangrijkste plekken. Daarna kijk je regelmatig in je Gmail welke mails er toch nog binnenkomen, en pas je het e-mailadres in de accounts van die diensten aan als je de berichten niet wil missen. Het aantal e-mails in je Gmail zal zo langzaam afnemen.

Gmail-tips

