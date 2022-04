Aanpasbare veegbewegingen in Gmail gebruiken: zo doe je dat

Het is mogelijk om in de Gmail-app aanpasbare veegbewegingen te maken. Hiermee krijg je meer mogelijkheden tot je beschikking dan enkel e-mails archiveren en verwijderen. In deze tip lees je hoe het werkt.



Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gmail veegbewegingen aanpassen in 4 stappen

Veegbewegingen werken snel en makkelijk. In een app als WhatsApp kun je makkelijk op elkaar reageren door het berichtje een kant op te swipen, en ook in Gmail kun je hiermee aan de slag. Door e-mails naar links of rechts te vegen kun je zo verschillende acties uitvoeren.

Zo pas je veegbewegingen in Gmail aan:

Pak je smartphone of tablet er bij en open Gmail; Tik linksboven op het hamburgermenu; Selecteer de optie ‘instellingen’; Tik op ‘Algemene instellingen’; Kies ‘Swipe-acties voor e-mail’; Tik op ‘wijzigen’ voor de swipe naar rechts of links.

Mogelijkheden die je daarvoor hebt zijn de mail archiveren, verwijderen, snoozen of markeren als (on)gelezen. Ook kun je kiezen om een mailtje naar een bepaalde map te vegen of instellen dat er geen actie wordt uitgevoerd.

Je kunt er dus zelf voor kiezen of je twee verschillende opties selecteert voor een veeg naar rechts of links, of ze juist hetzelfde instelt. Met de optie ‘gelezen/ongelezen’ pas je de status aan van de mail. Staat ‘ie al op gelezen, dan zorgt een swipe er dus voor dat hij de status ongelezen krijgt en andersom.

Kleine, maar handige functie

Alhoewel de mogelijkheid om aanpasbare veegbewegingen te maken behoorlijk klein is, verhoogt het je productiviteit wel enorm. Indien je bijvoorbeeld een bericht binnenkrijgt, maar geen tijd hebt om te antwoorden, veeg je hem simpelweg naar een kant om hem te dempen. Ook kun je berichten zo snel en gemakkelijk verplaatsen naar een andere map.

Google werkt haar mail-app continu bij. Zo rolde Google begin dit jaar filters uit in Gmail, waardoor je een specifieke email nog sneller kan vinden. Eerder publiceerden we ook een artikel met 10 handige tips voor Gmail. Daarin leggen we onder andere uit hoe je het design aanpast, de donkere modus activeert, snel schakelt tussen meerdere profielen en meer.

