Ben je van plan om een e-mail met gevoelige inhoud te versturen? Dankzij de vertrouwde modus van Gmail kun je verzonden berichten zichzelf laten verwijderen. Ook kun je e-mails beveiligen met een toegangscode. Zo werkt het.



Gmail vertrouwde modus gebruiken

De vertrouwde modus in Gmail zorgt ervoor dat je meer controle krijgt over verzonden berichten. Deze kunnen zichzelf bijvoorbeeld na een door jou aangegeven periode verwijderen, en beveiligd worden met een toegangscode.

Vertrouwelijke berichten sturen in Gmail, zo doe je dat:

Open de Gmail-app op je Android-smartphone of -tablet; Maak een bericht op zoals je gewend bent; Tik in de rechterbovenhoek op de drie puntjes en kies ‘Vertrouwelijke modus’; Stel vervolgens een vervaldatum en eventuele toegangscode in; Ben je klaar? Tik dan op ‘Opslaan’.

Als het goed is staat aan de onderkant van de e-mail dat het bericht beveiligd is. De ontvanger kan de mail zodoende niet doorsturen, kopiëren, printen of downloaden. Vervolgens hoef je de e-mail alleen nog maar te verzenden. Tik hiervoor op het pijltje rechtsboven in het scherm.

Onder het kopje ‘Toegangscode vereisen’ kun je twee opties kiezen. Bij de standaardmodus genereert Google een code die de ontvanger moet invullen om de inhoud van je berichtje te zien. Kies je voor de tweede optie, dan krijgt de ontvanger een toegangscode per sms. Deze dient hij of zij in te vullen om het bericht te kunnen lezen.

Bericht intrekken

Wil je een bericht vroegtijdig intrekken? Open dan de Gmail-app op je Android-smartphone, tik op de drie streepjes links in het scherm en kies ‘Verzonden’. Open vervolgens de vertrouwelijk verzonden mail en kies onderaan voor ‘Toegang verwijderen’. De ontvanger kan het bericht nu niet meer openen.

De vertrouwde modus is overigens niet 100 procent veilig. Ontvangers kunnen immers nog steeds screenshots of foto’s van je bericht maken. Ook bijlagen kunnen ‘gewoon’ gedownload worden. Wellicht een overbodig advies, maar denk daarom van tevoren altijd goed na of je daadwerkelijk achter de inhoud van een mailtje staat.

