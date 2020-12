Inmiddels kun je al allerlei dieren in 3D ‘projecteren’ via Google. Naast insecten en bijvoorbeeld dinosaurussen heeft de zoekgigant nu weer tientallen dieren toegevoegd. Wil je weten hoe een ezel, hamster of nijlpaard zich bij jou thuis voelen? Lees dan snel verder.

Google 3D dieren: 50 nieuwe huisdieren in december 2020

Het tonen van 3D-dieren en -objecten werkt via augmented reality. Zo kun je al allerlei insecten in de huiskamer laten krioelen en vliegen of uitgestorven dinosaurussen projecteren. Google heeft nu weer tientallen dierensoorten toegevoegd, zodat je nog meer beesten kunt bekijken of kunt laten rondlopen.

Zo kun je dieren bekijken in augmented reality:

Open Google Chrome (of andere browser) op je smartphone Surf naar Google.nl en type in het zoekveld de dierennaam Zie de lijst van dieren onder dit stappenplan Veeg naar beneden en klik op ‘Weergeven in 3D’ Kies je favoriete dier en klik op ‘Tonen in je ruimte’ Geef indien nodig toestemming tot de camera van je smartphone Klik ‘Op ware grootte weergeven’ als je het dier in

Welke nieuwe dieren kun je bekijken?

De grote AR-update brengt voornamelijk allerlei nieuwe rassen met zich mee. Zo kun je nu tig soorten honden door je huiskamer laten rennen, net als verschillende katten. Heb je altijd al een ezel, giraffe of eekhoorntje willen zien in 3D? Ook dat is nu mogelijk. Bekijk onderstaande lijst, samengesteld door Android Police, en gebruik deze specifieke zoektermen om een van de 3D-dieren tevoorschijn te toveren.

Akita

Australian shepherd

Beagle

Bengal cat

Border Collie

Bulldog

Bull terrier

Cane Corso

Chihuahua

Chipmunk

Chow chow

Cocker Spaniel

Coyote

Dachshund

Doberman

Donkey

Fennec fox

German Shepherd

Giraffe

Great dane

Guinea pig

Hamster

Hippo

Kitten

Korean jindo

Maine coon

Maltese

Milk cow (dairy cow)

Norwegian forest

Ox

Persian cat

Pig

Pitbull

Poodle

Puppy

Ragdoll

Red panda

Russian blue

Schnauzer

Scottish fold

Shiba inu

Shih tzu

Siamese cat

Siberian Husky

Sphynx cat

Unicorn

Welsh Corgi

Yorkshire terrier

Zebra

Ondersteuning van ARCore nodig

Om een AR-dier te kunnen bekijken heeft je smartphone wel ondersteuning voor ARCore nodig. Google zelf houdt daar een volledige lijst van bij, waar je dus snel checkt of jouw toestel hiervoor geschikt is. Heb je een iPhone? Dan werkt bovenstaande zeer waarschijnlijk ook, want de meeste Apple-toestellen ondersteunen gewoon ARCore.

