Ben je niet bang voor wespen, torren en andere insecten? Dankzij een update van de Google-app kun je nu levensgrote 3D-insecten in je kamer projecteren. We leggen uit hoe je dit doet.

Projecteer Google 3D insecten om je heen

Dankzij Google’s ARCore-technologie kun je met een geschikte smartphone virtuele objecten in een ruimte projecteren. Dit ziet er steeds realistischer uit en is daarom vermakelijk én nuttig. Bijvoorbeeld als je kinderen enthousiast wil maken voor insecten of dinosauriërs.

Onlangs maakte Google het al mogelijk om via ARCore dino’s te ervaren, en nu kun je ook tientallen insecten om je heen laten verschijnen. Eén tegelijk weliswaar, maar de keuze is enorm. Onderaan dit artikel zetten we de insecten op een rij.

Zo gebruik je 3D insecten

Wil je een insect bekijken via ARCore, dan volg je simpelweg de onderstaande stappen.

Open Chrome of Google Zoeken op je Android-smartphone; Ga naar Google.nl (niet nodig in de Zoeken-app) en typ in het zoekveld de naam van het insect. Bijvoorbeeld ‘atlasvlinder’; Veeg naar beneden en klik op ‘Weergeven in 3D’; Klik op ‘Tonen in je ruimte’; Geef indien nodig toestemming tot de camera van je smartphone; Tik op ‘Op ware grootte weergeven’ om het insect in zijn echte grootte te bekijken. Let op: ze zijn allemaal klein, dus je kunt ze beter uitvergroten.

Welke insecten kun je bekijken?

Er zijn miljoenen insecten en die kun je natuurlijk niet allemaal in 3D bekijken. Google biedt op moment van schrijven van 23 insecten een 3D-model aan. We zetten ze hieronder op een rijtje, inclusief links naar de pagina’s. Zo kun je – als het goed is – direct een 3D-model oproepen.

ARCore-ondersteuning vereist

Mocht jouw smartphone niet de optie geven om een insect (of dinosaurus) in 3D te bekijken, dan heeft dit vermoedelijk te maken met het feit dat je toestel ARCore niet ondersteunt. Dit kun je controleren in deze Google-lijst met smartphones die geschikt zijn voor ARCore. Aardig om te weten: de meeste iPhones ondersteunen ook ARCore.

