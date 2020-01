Een Google Agenda delen is niet moeilijk, maar je hebt er wel een computer bij nodig. Via de Android-app is het namelijk onmogelijk. In deze tip laten we zien hoe het werkt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tip: Google Agenda delen

Wil jij je Google Agenda delen met je familie, partner of vrienden? Dat kan! Je kunt hierbij zelfs aangeven of de genodigden alleen jouw kalender mogen bekijken, of dat ze ook nieuwe afspraken mogen inplannen. Ook is het mogelijk om je agenda openbaar te maken.

Een Google Agenda delen doe je zo:

Open Google Agenda op je computer; Klik in het menu aan de linkerkant op de drie stipjes naast de agenda die je wil delen; Selecteer ‘Instellingen en delen’; Scrol naar beneden en kies of je de agenda met iedereen wil delen, of alleen met bepaalde mensen; In het laatste geval voer je onder het kopje ‘Delen met specifieke mensen’ de namen van deze personen in; Geef aan welke rechten deze mensen moeten krijgen en bevestig je keuze door op ‘Verzenden’ te drukken.

De genodigden ontvangen nu een mailtje, waarna ze jouw tijdsindeling kunnen bekijken. Afhankelijk van de ingestelde rechten kunnen ze eventueel ook nieuwe afspraken aanmaken, of eerdere evenementen aanpassen. Heb je voor ‘Openbaar beschikbaar maken’ gekozen? Dan kan echt iedereen je agenda inzien. Sterker nog, je afspraken kunnen dan zelfs in de Google-zoekresultaten worden getoond.

Ben je werkgever en wil je dat personeel op de hoogte is van jouw agenda, maar hebben niet-werknemers hier niets mee te maken? Kies dan voor ‘Deelbare link ophalen’. Hiermee kunnen alleen mensen die de specifieke link in handen hebben jouw tijdverdeling inzien. Ook kun je op deze manier je Google Agenda delen met mensen die de dienst niet zelf gebruiken.



Meer tips

Afspraken inplannen is niet zo lastig, maar Google Agenda heeft verrassend veel handige functies waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. Neem hiervoor een kijkje in ons artikel over Google Agenda-functies. Maar wat doe je als bepaalde dingen niet meer werken, zoals synchroniseren? Dan neem je een kijkje in ons artikel met tips voor Google Agenda.