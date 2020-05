De Google app ontvangt eindelijk een dark mode, oftewel een donkere modus. Met de donkere modus ingeschakeld oogt de app vooral ‘s avonds een stuk prettiger dan het lichte thema. We leggen in deze tip uit hoe je van thema wisselt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Activeer donkere modus van Google-app

De welbekende zoek-app was één van de weinige Google-apps die nog geen donkere modus aanbood. In de afgelopen jaren gingen onder meer YouTube, Agenda, Gmail en Chrome de zoek-app al voor. Een donker app-thema is ‘s avonds rustiger voor je ogen en bespaart wat stroom op toestellen met een (am)oled-display.

Android 10 biedt een systeembrede donkere modus die apps automatisch laat wisselen tussen een licht en donker thema, maar natuurlijk alleen als de app een donkere modus heeft. De zoek-app van Google deed hier dus niet aan mee, maar is nu wel geschikt.

Zo activeer je het donkere thema;

Open de Google-app;

Klik rechtsonder op ‘Meer’;

Klik op ‘Instellingen’;

Druk op ‘Algemeen’;

Veeg naar beneden en klik op ‘Thema’;

Kies één van de drie opties

Staat er in het instellingenscherm nog geen Thema-optie? Dan is de app nog niet geüpdatet. Je kan dit checken in de Google Play Store. Als er geen update beschikbaar is, moet je nog even geduld hebben. Google zegt de app-update deze week wereldwijd uit te rollen.

Niet alleen Google introduceert een donkere modus voor zijn apps. Ook veel andere apps, waaronder WhatsApp, bieden een dark mode. Meer weten over een donkere modus? In onderstaande video leggen we uit welke opties je hebt.

Lees het laatste nieuws over Google