Google Assistent-tolkmodus nu beschikbaar: zo werkt het

De oplettende lezer weet dat de tolkmodus geen totaal nieuwe functie is. Hij was namelijk al eerder beschikbaar voor smart displays en slimme speakers. Vanaf nu kun je echter ook met je Android-smartphone vertalen. Je hebt hiervoor alleen de Google Assistent nodig. Zo werkt de tolkmodus:

Zeg “Oké Google” tegen de Google Assistent; Geef vervolgens een opdracht, zoals “wees mijn Italiaanse tolk” of “vertaal van Pools naar Nederlands”; Zodra je de toon hoort, is het tijd om in één van beide talen te spreken. Het maakt hierbij niet uit in welke taal je begint.

Ook hoef je niet handmatig tussen talen te wisselen: de tolkmodus luistert in het voorbeeld naar zowel Pools als Nederlands. Na afronding van een vertaling geeft de Google Assistent overigens direct enkele mogelijke reacties. Als iemand jou in het Italiaans vraagt hoe het gaat, weet je dus heel vloeiend te zeggen dat het goed met je gaat.

Deze talen spreekt de tolkmodus

In totaal kan de Google Assistent-tolkmodus van en naar 44 talen vertalen, waaronder Arabisch, Duits, Frans, Spaans en Zweeds. Maar ook in China, Finland of Japan sta je niet met je mond vol tanden, want ook daar spreekt het stemhulpje de taal. Wel is het belangrijk om de toon af te wachten, want alles wat je vóór deze toon zegt verstaat hij niet.

Verder raadt Google aan om duidelijk te articuleren. Wanneer je te snel spreekt, gaat de kwaliteit van de vertalingen snel achteruit. Ook is het belangrijk om de microfoon dicht bij je mond te houden, want op die manier verstaat de Google Assistent je beter. Ben je klaar met vertalen? Druk dan simpelweg de Google Assistent weg, of zeg “stop”, “sluit” of “beëindig”.

