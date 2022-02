Tip: Google Assistent zo traag als een slak? Zo los je het op

De kans is groot dat jouw Google Assistent trager is dan vroeger, zéker als je al je hele leven Android-apparaten gebruikt. Gelukkig is er nu een oplossing voor het probleem. Lees snel verder!

Zo maak je Google Assistent weer wat sneller

Werkt jouw Google Assistent minder snel dan vroeger? Dat heeft waarschijnlijk een oorzaak, die je dankzij een Google-update gemakkelijk uit de weg kunt helpen. Hoe meer apparaten jij aan hetzelfde Google-account linkt, hoe trager de Google Assistent wordt. Het is niet helemaal duidelijk waardoor dit komt – en tot voor kort was er geen oplossing voor het probleem.

Google rolt momenteel een update uit, die het mogelijk maakt om ‘niet-gebruikte apparaten’ uit je Google-account te gooien. Dit zijn alle apparaten die je ooit aan jouw Google -account hebt gelinkt. Hier horen dus ook smartphones, slimme horloges en slimme speakers bij die je al jaren niet meer gebruikt. Al deze apparaten vertragen de werking van je Google Assistent. Opschonen die handel, dus!

Je verwijdert je niet-gebruikte apparaten als volgt:

Open de Google-app op je smartphone of tablet; Tik op je profielfoto en kies voor de optie ‘Instellingen’; Tik op het kopje ‘Google Assistent’ en scroll naar beneden; Zoek naar de optie ‘Apparaten’ en tik hierop; Onderaan de pagina vind je het kopje ‘Niet-gebruikte apparaten verwijderen’.

De apparaten in de ‘Niet-gebruikte apparaten verwijderen’-lijst zijn minimaal drie maanden onaangeraakt. Op die manier voorkomt Google dat je per ongeluk ook je huidige smartphone, tablet en/of smartwatch verwijdert. Heb je de lijst geleegd? Dan is de kans groot dat de Google Assistent weer een stukje sneller met haar antwoorden komt.

Het is mogelijk dat jij de optie om niet-gebruikte apparaten te verwijderen nog niet ziet staan. Dat komt waarschijnlijk omdat de uitrol op het moment van schrijven nog volop aan de gang is. Probeer het over een week nog een keer!

