Google Authenticator voor Android heeft een grote update gekregen. In de nieuwste versie is het (eindelijk) mogelijk om tweestapsverificatie-codes over te zetten naar een ander toestel. Dit is hoe het werkt.

Google Authenticator accounts overzetten: zo doe je dat

De Google Authenticator-app krijgt een functie waar veel gebruikers op hebben gewacht: de optie om tweestapsverificatie-codes over te zetten naar een ander apparaat. Dat is handig, want hierdoor hoef je niet al je accounts opnieuw te koppelen als je bijvoorbeeld een nieuwe smartphone hebt.

Met tweestapsverificatie leg je een extra beveiligingslaag over je accounts, omdat je bij het inloggen naast het invoeren van een wachtwoord ook een code nodig hebt.

Voortaan kun je al je accounts overzetten door simpelweg met je nieuwe telefoon een qr-code te scannen, die op het scherm van je oude toestel verschijnt. Hieronder lees je hoe het werkt.

Open de vernieuwde Google Authenticator-app tik op ‘Aan de slag’; Kies linksonder voor ‘Bestaande accounts importeren’; Pak je oude Android-telefoon erbij en open daar de Google Authenticator-app, en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies hier ‘Accounts overzetten’ en dan ‘Accounts exporteren’. Selecteer dan de accounts die je wil overhevelen naar je nieuwe apparaat; Tik op ‘Volgende’ en scan dan met je nieuwe smartphone de qr-code die op het scherm van je oude toestel verschijnt; Dat was het! Nu zijn al je accounts geïmporteerd en kun je Google Authenticator simpel en snel gebruiken voor tweestapsverificatie.

Ook nieuw in Google Authenticator

De vernieuwde Google Authenticator-app heeft ook een moderner design en volwaardige donkere modus, die beter bij Android 10 past. De donkere modus schakel je in door op de drie puntjes rechtsboven te tikken en dan ‘Weergeven in donkere modus’ te kiezen.

De nieuwste versie van de Google Authenticator-app (5.10) rolt uit in de Play Store. Ook kun je de update handmatig downloaden en installeren door dit apk-bestand binnen te halen. Kom je er niet uit? Check dan onze instructies voor het installeren van apk-bestanden op je Android-telefoon. Hierin leggen we stapsgewijs uit hoe het werkt.

→ Download Google Authenticator in de Play Store (gratis)