Google Chrome is de meest populaire browser voor Android en staat op meer dan een miljard smartphones. Websites bezoeken kan iedereen, maar de app heeft nog veel meer in huis. Dit zijn de beste tips voor Google Chrome op Android.



Tips voor Google Chrome op Android

Een website bezoeken kan iedereen, maar de populairste browser ter wereld heeft meer om het lijf. Deze lijst met tips voor Google Chrome op Android vullen we doorlopend aan zodra er nieuwe functies uitkomen. Op die manier wordt surfen nog makkelijker.

1. Donkere modus

Google Chrome heeft een donkere modus. Zodra je deze aanzet verandert de witte achtergrond naar donker, terwijl de tekst juist de omgekeerde weg bewandelt. Het voordeel? Het scherm is minder fel. De donkere modus is daarmee ideaal voor het lezen van teksten in de avond. Zo zet je ‘m aan:

Pak je Android-smartphone of -tablet erbij en open Google Chrome; Tik rechtsboven op de drie stipjes en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Thema’s’, boven het blauwe woord ‘Geavanceerd’; Kies ‘Donker’.

2. Overal toegang tot je account

Google Chrome is beschikbaar voor vrijwel ieder platform. Het voordeel hiervan is dat je jouw accountgegevens hierbij kunt meenemen dankzij de synchronisatiemodus. Hierdoor worden bladwijzers, wachtwoorden en bijvoorbeeld internetgeschiedenis op ieder Chrome-apparaat te gebruiken. Zo zet je de functie aan:

Open Chrome op je Android-toestel; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies ‘Instellingen’ en log in bij Chrome onder het kopje ‘Account’; Selecteer vervolgens onder ‘Synchronisatie’ ‘Je Chrome-gegevens synchroniseren’; De schakelaar kleurt nu groen. Dit betekent dat je gegevens op de achtergrond worden gedeeld met alle apparaten waar je op dat moment bent ingelogd.

3. Heen en weer vegen

Swipen doe je niet alleen op Tinder, maar ook in Google Chrome. Je kunt namelijk van tabblad verwisselen door over de adresbalk te vegen. Veeg van links naar rechts om een tabblad terug te gaan, en vice versa. Zorg ervoor dat je echt over de adresbalk veegt, want anders werkt het niet.

4. Lezersweergave

De lezersweergave van Google Chrome haalt alle opmaak van websites weg zodat jij je kunt focussen op de inhoud. Onder meer plaatjes, video’s en lettertypen worden in de ban gedaan. Je kunt de lezersweergave via een trucje aanzetten:

Open Chrome op je Android-smartphone; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Toegankelijkheid’; Zet een vinkje bij ‘Vereenvoudigde weergave voor webpagina’s’.

Vervolgens krijg je tijdens het surfen automatisch een notificatie wanneer je de lezersmodus kunt aanzetten.

5. Pagina’s downloaden

Google Chrome beschikt over een uitgebreide offlinemodus. Wanneer je verwacht later geen, of een slechte internetverbinding te hebben (zoals in het vliegtuig) is het verstandig om de pagina’s die je moet bekijken alvast te downloaden. Hiervoor houd je een link lang ingedrukt en tik je op ‘Link downloaden’.

6. Databesparingsmodus

Naast het downloaden van pagina’s beschikt Chrome ook over een databesparingsmodus. Deze functie zorgt ervoor, zoals je misschien al had verwacht, dat het laden van websites minder data kost. Vooral mensen met een kleine databundel hebben hier profijt van. Daarnaast zorgt de besparingsmodus ervoor dat websites sneller laden, en jij dus minder lang hoeft te wachten. Zo zet je de databesparingsmodus van Google Chrome aan:

Open Chrome op je Android-telefoon; Tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Scrol omlaag en kies ‘Lite-versie’; Verschuif de schakelaar zodat het vakje blauw kleurt.

Vervolgens wordt bijgehouden hoeveel MB per website wordt bespaard.

7. Direct zoeken

Dit is één van de meest simpele Chrome-tips, maar wel een hele handige. Het is standaard mogelijk om op een woord of zin te Googelen door het alleen maar te selecteren. Vervolgens opent een klein venster dat je omhoog kunt vegen.

8. Overzichtelijke tabbladen

Het tabbladenoverzicht van Google Chrome werkt als een Rolodex. Dit ziet er leuk uit, maar is niet erg overzichtelijk. Gelukkig kun je tabbladen ook groepjes sorteren. Hiervoor moet je wel even de instellingen induiken:

Tik of kopieer de volgende webpagina naar de adresbalk: chrome://flags en zoek naar ‘Tab Groups’; Selecteer de experimentele functie en kies ‘Enabled’; Kies tot slot ‘Relaunch Now’ waarna Chrome opnieuw opstart.

Vind je het fijner om tabbladen horizontaal naast elkaar te zien? Dat kan ook! Ga hiervoor in stap 1 op zoek naar ‘Horizontal Tab’ en volg de rest van de aanwijzingen.

9. Sneller internetten

Sneller internet: wie wil dat nou niet? Normaal gesproken maakt Google Chrome gebruik van het TCP-protocol, maar met een kleine aanpassing kun je ook browsen via het snellere QUIC. Deze techniek laadt YouTube-video’s zo’n tien procent sneller. Zo zet je QUIC aan:

Tik of kopieer de volgende url in je adresbalk: chrome://flags/ Vul ‘Experimental QUIC protocol’ in het zoekveld in; Druk op ‘Default’, kies ‘Enabled’ en herstart de browser.

Let op: het QUIC-protocol is nog in bèta en kan daardoor kinderziektes vertonen.

10. Pagina’s als pdf opslaan

Google Chrome kan webpagina’s als pdf-formaat opslaan zonder hulp van andere apps. Ga simpelweg naar de pagina die je wil uitdraaien, tik rechtsboven op de drie puntjes en selecteer ‘Delen’. Kies in het deelmenu ‘Printen’, wacht even en tik op ‘Afdrukken’.

Kies vervolgens in het menu aan de bovenkant voor ‘Opslaan als pdf’ en selecteer het blauwe icoon rechts om op te slaan. De opgeslagen webpagina staat nu op je smartphone, waarna je ‘m natuurlijk kunt verzenden of printen.

11. Incognitomodus

Tijdens het internetten laat je een reeks van informatie achter. Wil je liever niet dat deze geschiedenis bewaard blijft? Dan moet je de incognitomodus gebruiken. Als je deze functie aanzet wordt je internetgeschiedenis gewist zodra je klaar bent.

Open Google Chrome op je Android-smartphone en tik op de drie puntjes rechtsboven. Kies vervolgens ‘Nieuw incognitotabblad’. Je kunt nu browsen zoals je gewend bent. Ben je klaar? Tik dan op het tabblad-icoon rechtsboven en wis de incognitosessie. Je internetgeschiedenis is nu gewist.

12. Sneak peek

Tijdens het lezen van een lang artikel open je meerdere linkjes voor achtergrondinformatie, waardoor je binnen de kortste keren tientallen tabbladen open hebt staan. Het is overzichtelijker om de link voor opening even te keuren, zodat je zeker weet dat je de informatie later gaat gebruiken.

Precies hiervoor zorgt de sneak peak-functie. Je kunt hierdoor een link voor opening even scannen op nuttigheid:

Kopieer of tik chrome://flags in je adresbalk; Ga op zoek naar ‘An Ephemeral Preview Tab in an Overlay Panel’; Tik op ‘Default’ en selecteer ‘Enabled’ en start Chrome opnieuw op.

Houd vervolgens een link lang ingedrukt, kies ‘Pagina bekijken’ en veeg het venster omhoog. De pagina opent nu als sneak peak, waarna je deze als nieuw tabblad kunt openen (of niet).

13. Automatisch afspelende filmpjes uitzetten

Is er iets meer irritant dan een filmpje dat zonder druk op de knop ineens begint met afspelen? Waarschijnlijk niet. Gelukkig biedt Chrome je de mogelijkheid om hier een stokje voor te steken.

Ga hiervoor naar de instellingen, tik op ‘Site-instellingen’ en kies ‘Media’. Ga vervolgens naar ‘Automatisch afspelen’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje grijs wordt.

14. Navigatiebalk naar beneden

Wanneer je maar moeilijk bij de bovenkant van je scherm komt, is het fijner om de navigatiebalk – waarmee je onder meer deelt, zoekt en van tabblad wisselt – naar de onderkant kunt halen. Hiervoor ga je wederom naar de experimentele instellingen van Chrome:

Tik of kopieer de url chrome://flags naar je adresbalk; Ga op zoek naar ‘Chrome Duet’, tik op ‘Default’ en kies ‘Enabled’; Herstart Chrome en de navigatiebalk zit voortaan beneden.

15. Altijd inzoomen

Tegenwoordig heeft vrijwel iedere website een speciale versie voor smartphones, of past de site zich automatisch aan op jouw schermformaat. Hierbij kun je meestal niet inzoomen en dat is vervelend wanneer je bijvoorbeeld een tabel of foto wil bekijken.

Gelukkig kun je in de Android-versie van Google Chrome altijd inzoomen. Je moet alleen eventjes weten hoe. Open de instellingen, tik op ‘Toegankelijkheid’ en zet een vinkje bij ‘Zoom inschakelen forceren’. In hetzelfde menu kun je overigens ook de tekstgrootte aanpassen.

