Stappenplan: Zo maak en bewerk je bladwijzers in Google Chrome

Als je Google Chrome gebruikt om te internetten voor school of werk, bezoek je vast en zeker een hoop websites. Soms bekijk je ze één keer en op andere pagina’s kom je veel vaker terecht. In dat tweede geval kunnen bladwijzers je een hoop tijd schelen.

Bladwijzers toevoegen in Chrome doe je zo

Het toevoegen van bladwijzers (ook wel bookmarks) helpt je met het navigeren naar specifieke websites in Google Chrome. Denk bijvoorbeeld aan je rooster- of cijferwebsitesite of gewoon Netflix of YouTube. Door jouw meest gebruikte websites als bladwijzers toe te voegen, kun je een hoop tijd besparen.

Het gaat als volgt: Installeer Google Chrome; Dit stappenplan laat je zien hoe je bladwijzers toevoegt in Google Chrome. Heb je geen Chrome, maar wil je wel bladwijzers? Installeer de browser dan op google.nl/chrome/. Open Google Chrome en ga naar de website die je wil opslaan; Dit kan iedere website zijn, maar onthoud dat je op websites die een inlog vereisen, niet zonder inlog binnenkomt na het aanmaken van je bladwijzer. Klik rechtsboven in de zoekbalk op het sterretje; Er verschijnt een pop-up waarmee je de website aan je zogeheten bookmarkbalk kunt toevoegen. Selecteer waar je bladwijzer komt te staan; In de pop-up heb je de mogelijkheid om je website een naam te geven en kies je gemakkelijk waar hij komt te staan. Door bij ‘Map’ op ‘Een andere map kiezen…’ te klikken, kom je in het mappenoverzicht. Hier kun je mappen toevoegen om je bookmarkbalk overzichtelijker te maken. Klik op ‘Klaar’ en open een nieuw tabblad. Als het goed is, zie je boven in beeld je bookmarkbalk staan met daarin de bladwijzer die je zojuist hebt aangemaakt. Met één simpele knop ben je nu op de ingestelde website.

Bookmarkbalk inschakelen en bladwijzers wijzigen

Zie je nou geen bookmarkbalk wanneer je een nieuw tabblad opent? Dan moet je deze eerst nog inschakelen. Dat doe je door rechtsboven in Google Chrome op de drie puntjes te klikken.

Klik op ‘Instellingen’ en ga links in het menu naar ‘Vormgeving’. In dit menu schakel je gemakkelijk de optie ‘Bookmarkbalk bekijken’ in. Je ziet de bookmarkbalk dan vanzelf in beeld verschijnen.

Wil je je bladwijzers wijzigen of verwijderen? Klik dan met je rechtermuisknop op de bookmarkbalk. Hier vind je allerlei opties voor je bladwijzers. Door op ‘bladwijzermanager’ te klikken, kom je in een overzicht van al je mappen en bladwijzers. Hier kun je ze verwijderen, van naam veranderen of herschikken.

Ga jij zelf bladwijzers instellen of tik je liever een url? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel. Voor meer handige tips moet je op onze Android-tippagina zijn. Daar leggen we je bijvoorbeeld uit hoe je een back-up maakt van je smartphone en hoe je Instagram optimaal gebruikt.