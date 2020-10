Google Chrome voor Android heeft een donkere modus. Deze stand is fijner voor je ogen, helemaal wanneer je je telefoon ‘s avonds gebruikt. Zo schakel je de ‘dark mode’ in.

Google Chrome donkere modus inschakelen

Steeds meer apps krijgen een donkere modus. Hiermee krijgen witte achtergronden en onderdelen in het menu een donkere kleur. Dit is niet alleen fijn voor je ogen, maar ook minder belastend voor de accu als jouw telefoon een oled-scherm heeft. Ook de populaire browser Google Chrome heeft zo’n donkere modus. Zo zet je ‘m aan:

Pak je smartphone of tablet Open Google Chrome; Klik op de drie stipjes rechtsboven En kies vervolgens voor ‘instellingen’; Kies voor ‘Thema’s’ Maak daar de keuze die je wilt.



Je hebt nu de donkere modus ingeschakeld. Als het goed is heeft de app nu een grijs/zwart tintje gekregen. Alle voorheen witte menu’s en instellingen ogen nu donker. Vind je het toch niks? Kies dan voor ‘Licht’.

Wanneer je voor ‘Systeemstandaard’ kiest, houdt Google Chrome rekening met de donkere modus van Android 10. Wanneer je deze hebt ingeschakeld, neemt de browser dit automatisch over. Ook als je accubesparingsmodus wordt geactiveerd gaat bij Google Chrome het licht uit.



Donkere modus

Veel apps beschikken inmiddels over een donkere modus. De meest populaire is zonder twijfel WhatsApp. De chat-app heeft de donkere modus begin 2020 al toegevoegd zodat je rustiger kunt appen. En kijk je vaak naar video’s via YouTube? Goed nieuws. Ook YouTube heeft een donkere modus. Draait jouw smartphone op Android 9.0 (Pie)? In onderstaande video leggen we uit welke opties je hebt.

