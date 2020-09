Websites bezoeken zonder dat Google je achtervolgt? Met de incognitomodus van Google Chrome kan het. Zo werkt het.



Google Chrome incognitomodus aanzetten

Het idee achter de incognitomodus van Google Chrome is simpel. Zodra je deze functie aanzet houdt de browser niet langer bij welke sites je bezoekt. Dit is ideaal voor guilty pleasures, of bijvoorbeeld bij het kopen van vliegtickets. Op die manier wordt de prijs bij ieder bezoek namelijk niet opgevoerd aan de hand van cookies.

Incognitomodus van Google Chrome inschakelen doe je zo:

Open de Chrome-app op je Android-telefoon of -tablet; Tik rechts van de adresbalk op de drie puntjes; Kies ‘Nieuw incognitotabblad’.

Vervolgens opent er een nieuw venster waarin wordt uitgelegd wat de Chrome-incognitomodus precies inhoudt. Aan het icoontje links van de adresbalk zie je dat de privéstand actief is. Ook de adresbalk is vanaf nu donker. Verder zie je het incognito-teken op de achtergrond van je toetsenbord.

Wil je nog zo’n anoniem venster openen? Tik dan wederom op de drie puntjes rechtsboven in het scherm, en kies ‘Nieuw incognitotabblad’. Je kunt wisselen tussen ‘normale’ tabbladen en privévensters. Tik hiervoor op de knop links van de drie puntjes. Hierin staat aangegeven hoeveel tabbladen momenteel open staan.

Ook kun je vanuit deze overzichtsmodus tabbladen wissen. Veeg het venster hiervoor simpelweg naar links, of tik op het kruisje rechtsboven.

Over de incognitomodus

Heb je de incognitomodus van Chrome aangezet? Dan houdt Google niet langer je browsegeschiedenis, cookies en sitegegevens bij. Ook vergeet men wat je op formulieren invult, zoals tijdens het bestellen van producten in een webshop.

Die vlieger gaat niet op voor bestanden die je downloadt. Deze staan ‘gewoon’ in de Downloads-map. Ook bladwijzers die je tijdens incognitosessies aanmaakt kun je later gebruiken. Verder wordt je activiteit niet verborgen voor websites die je bezoekt, werkgever, school of internetprovider.

Chrome is bij lange niet de enige Google-app met een incognitomodus. In Google Maps kun je bijvoorbeeld navigeren zonder dat het zoekbedrijf over je schouder meekijkt. Ook YouTube heeft al langer een incognitomodus.