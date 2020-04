Vraagt een website continu of je je wil aanmelden voor de nieuwsbrief, maar heb je daar geen trek in? Android Planet laat zien hoe je meldingen in Google Chrome (per site) blokkeert.



Meldingen in Google Chrome uitzetten in 4 stappen

Sommige websites, apps of extensies willen meldingen naar je versturen. Soms zijn deze nuttig of zelfs noodzakelijk, zoals bij een cookiemelding, maar vaak zijn ze niet meer dan irritant. Wil je meldingen in Google Chrome helemaal uitzetten? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Open de Chrome-app op je Android-smartphone of -tablet; Tik rechts van de adresbalk op de drie puntjes en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Site-instellingen’ en ga naar ‘Meldingen’; Verschuif de schakelaar bovenaan zodat het vakje grijs wordt.

Met deze stappen zet je alle soorten meldingen uit. Geen enkele website kan je dus meer iets vragen of voorstellen. Wil je alleen meldingen van sommige sites in Google Chrome blokkeren? Dat kan ook! Met onderstaande aanwijzingen kun je bijvoorbeeld pop-up-formulieren voor een nieuwsbrief de das om doen:

Open Chrome op je Android-toestel; Navigeer naar de site waar je geen meldingen van wil ontvangen; Tik rechts van de adresbalk op de drie puntjes en kies ‘Info’, herkenbaar aan het i-tekentje; Selecteer ‘Site-instellingen’ en ga naar ‘Meldingen’; Tik op ‘Blokkeren’.

Zie je bij stap 4 geen vakje met ‘Meldingen’? Dan kan de website je überhaupt geen meldingen sturen en valt er dus niets te blokkeren. Uiteraard kun je bovenstaande stappen altijd omdraaien, mocht je van gedachten veranderen.



Meer tips voor Chrome

Websites bezoeken lukt iedereen, maar Google Chrome heeft veel meer in huis. Check ons overzicht van Google Chrome-tips voor handige, maar verstopte functies. De donkere modus is bijvoorbeeld beter voor je ogen en de incognitomodus houdt geen internetgeschiedenis bij, waardoor je zonder pottenkijkers over het internet surft.

