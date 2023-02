Tip Google Chrome: zo pas je de snelkoppeling in de werkbalk aan

Dankzij deze simpele tip stel je de snelkoppeling van de werkbalk in Google Chrome makkelijk in. Zo open je makkelijk een nieuw tabblad of deel je de pagina die je open hebt staan. Pak je smartphone er dus alvast maar bij!

Google Chrome: snelkoppeling werkbalk aanpassen

Een van de meest gebruikte mobiele browsers is natuurlijk Chrome van Google. Dankzij die app surfen miljarden mensen dagelijks op het wereldwijde web. De app kent heel veel slimme handigheidjes en een daarvan is het aanpassen van de werkbalk bovenin beeld. De snelkoppeling die je daarin ziet, kun je namelijk handmatig instellen.

Open Chrome en tik rechtsboven op de drie puntjes; Tik op ‘Instellingen’ en scroll naar ‘Snelkoppeling voor werkbalk’; Vervolgens maak je jouw favoriete keuze.

Je vindt in dat menu vier opties waaruit je kunt kiezen, waarbij standaard de ‘gebaseerd op je gebruik’-optie is aangevinkt. Wil je daar liever een knopje hebben om altijd snel een extra tabblad te openen dan kun je daar ook voor kiezen. Deel je liever snel een openstaande webpagina, kies dan voor de Delen-knop. Tot slot is er nog de mogelijkheid om een gesproken zoekopdracht-snelkoppeling te plaatsen.

De keuzes zijn inderdaad wat (te) beperkt, maar zo zet je Google Chrome wel net wat beter naar jouw hand. Wil je helemaal geen gebruikmaken van zo’n handig knopje bovenaan je beeldscherm, dan is er nog de mogelijkheid om de gehele snelkoppeling uit te schakelen.

