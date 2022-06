Tip: zo start jouw oude Chromecast nog sneller op

Heb jij een Chromecast en moet je elke keer wachten tot hij is opgestart? Dan hebben wij dé tip voor jou. We leggen je namelijk uit hoe je de opstarttijd van een Chromecast enorm vermindert. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Google Chromecast snel opstarten

Je kent het misschien wel: je wil een video streamen op je Chromecast, zet je televisie aan, maar dan moet je wachten tot het Google-logo verdwijnt en de Chromecast op je telefoon verschijnt. Dat kan sneller. Daarom hebben wij een tip voor je die dat verleden tijd maakt.

Let op: de tip is vooral bedoeld voor de Chromecast (2014), Chromecast 2 (2015) en Chromecast 3 (2018).

Stop je Chromecast niet in je televisie

Als je de mediaspeler aanschaft en uitpakt is de eerste stap het aansluiten. Volgens de handleiding van Google, kun je je Chromecast 1 van stroom voorzien met de usb-poort op je tv. Bij de 2 en 3 wordt geadviseerd de meegeleverde usb-adapter te gebruiken. Daarmee sluit je hem op een stopcontact aan.

Het aansluiten van je Chromecast op je televisie met usb is erg handig. De usb-kabel gaat immers direct je tv in en hoeft dus niet helemaal naar een stekkerdoos met een adapter te grijpen. Waarom krijg je überhaupt een usb-adapter van Google? Voor mensen die geen usb-poort op hun televisie hebben natuurlijk, maar er is nog een belangrijke reden.

Wanneer je je Chromecast op je tv aansluit, gaat hij altijd samen met je televisie aan en uit. Dat zorgt ervoor dat je elke keer als je je televisie aanzet, moet wachten tot de Chromecast is opgestart. Daarom adviseert Google om je Chromecast van stroom te voorzien met een usb-adapter in een stopcontact.

De handige dongle hoeft dan niet elke keer op te starten als de televisie aangaat en staat meteen tussen je lijst van streamingsdevices. Dat scheelt jou een hoop wachttijd en zo kun je sneller streamen. De nieuwere modellen als de Chromecast Ultra en Chromecast met Google TV verbind je altijd met een usb-adapter. Deze dongles vragen namelijk meer stroom en werken daarom niet op de usb-poort van je televisie.

Let op je stroomverbruik

Als je besluit je Chromecast via een stopcontact aan te sluiten, moet je weten dat hij dus altijd aan blijft staan. Ook wanneer je de televisie uitzet. Daardoor verbruikt hij meer stroom dan een op usb-aangesloten Chromecast. Nou verbruikt de mediaspeler van Google relatief weinig stroom, maar op jaarbasis kan dat zeker verschil maken. De keuze is aan jou: sneller of goedkoper streamen.

Ben je opzoek naar een nieuwe Chromecast, dan heb je geluk. De nieuwe Chromecast met Google TV is nu namelijk ook in Nederland verkrijgbaar. Check dat artikel zeker even uit.

Bij Android Planet hebben we nog veel meer handige Chromecast-tips voor je. Zo leggen we 10 trucjes uit die nog vast niet wist en geven we vijf reden om een Chromecast te kopen. Wil je niks missen van het laatste Android-nieuws? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.