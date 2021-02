De Dichtbij delen-functie laat je voortaan ook apps of games delen uit de Play Store. Daarvoor heeft de ontvanger geen actieve internetverbinding nodig. Hoe de functie precies werkt, lees je in deze tip.

Dichtbij delen: zo deel je apps en games uit de Play Store

De Dichtbij delen-functie laat je op een makkelijke manier allerlei bestanden uitwisselen tussen smartphones en tablets. Vanaf nu is het ook mogelijk om direct een app of game uit de Play Store over te brengen van toestel naar toestel.

Gebruik onderstaand stappenplan om direct Play Store-apps te delen:

Pak je telefoon erbij en open de Play Store; Tik linksboven op de drie streepjes; Tik op ‘Mijn apps en games’ Kies voor het vierde tabblad ‘Delen’; Tik vervolgens op ‘Sturen’; Vink de apps of games aan die je wil versturen; Tik rechtsboven op het verzenddriehoekje; Pak de andere smartphone erbij en volg de verdere stappen.

Zo moet je op het toestel waarop je de app of games wil ontvangen ook even het Delen-tabblad openen, maar daar kiezen voor ‘ontvangen’. Als de toestellen elkaar herkennen, is er op beide smartphones een koppelcode te zien. Is die hetzelfde op beide apparaten, dan kun je op het ontvangende toestel kiezen voor ‘ontvangen’, waarna de content direct wordt overgeheveld.

Meer over ‘Dichtbij delen’

Met de optie Dichtbij delen, ook wel Nearby Share genoemd, deel je makkelijk en snel draadloos bestanden met allerlei apparaten. Dat werkt vanaf Android 6.0 (Marshmallow) op smartphones en tablets, maar later ook met Chromebooks.

De geselecteerde ontvanger krijgt altijd een melding, waarmee hij of zij de bestandsoverdracht kan accepteren of afwijzen. Tot slot wordt altijd gekozen voor de meest stabiele en snelste verbinding. Zo kan het versturen gaan via bluetooth, WebRTC of een peer-to-peer wifi-netwerk.

Heb je de functie nog nooit gebruikt, dan krijg je de eerste keer waarschijnlijk verschillende vragen en mogelijkheden te zien. Die gaan bijvoorbeeld over de zichtbaarheid van je toestel of het datagebruik van de functie.

Wil je dat later nog eens rustig bekijken, volg dan:

Duik de instellingen van je smartphone in; Ga naar ‘Bluetooth en apparaatverbinding’; Kies daar voor ‘Dichtbij delen’; Pas daar eventueel de instellingen aan.

