Met de Dichtbij delen-functie wissel je snel bestanden uit tussen Android-telefoons. De functie werkt vanaf Android 6.0 en is steeds breder beschikbaar. In deze tip leggen we uit hoe je ‘Dichtbij delen’ gebruikt.

Dichtbij delen: zo gebruik je de functie

Met de Dichtbij delen-functie deel je snel bestanden tussen verschillende Android-toestellen. Daarbij gaat het om allerlei soorten bestanden, zoals afbeeldingen, documenten of pdf’jes. De functie is op steeds meer smartphones en tablets te gebruiken. Via onderstaande stappen deel jij snel een bestand:

Kies het bestand dat je wil versturen en kies voor ‘Delen’; Klik op de ‘Dichtbij delen’-optie (‘Nearby Sharing’ in het Engels); Kies het juiste toestel om het bestand naar te versturen.

Instellingen van Dichtbij delen

De eerste keer dat je deze functie gebruikt krijg je verschillende opties te zien. Wil je die later nog eens rustig bekijken, volg dan onderstaande stappen:

Duik de instellingen van je smartphone in; Ga naar ‘Bluetooth en apparaatverbinding’; Kies daar voor ‘Dichtbij delen’; Pas daar eventueel de instellingen aan.

Allereerst kun je daar nummerverificatie in- of uitschakelen met behulp van een vinkje. Daardoor zien contacten jouw apparaat wel of niet via je telefoonnummer. Ook kies je daar het account waarmee je Dichtbij delen wil gebruiken. Tevens pas je daar de naam van het apparaat aan.

Via de optie ‘Zichtbaarheid van apparaat’ schakel je in wie jouw toestel wel of niet ziet. Daarbij gaat het om personen die de Dichtbij delen-functie ook hebben ingeschakeld. Kiezen kun je uit ‘alle contacten’, ‘sommige contacten’ of ‘verborgen’. Met de tweede optie kies je zelf welke contacten wel of niet bestanden met jou kunnen delen via deze manier. Wil je niks ontvangen, dan kies je voor de ‘verborgen’-optie.

Ook kun je spelen met de instellingen voor datagebruik. Daar heb je drie opties: ‘data’, ‘alleen wifi’ of ‘zonder internet’. Kies je voor de eerste optie, dan ga je ermee akkoord dat er mobiele data gebruikt kan worden om kleine bestanden te delen. Met de tweede mogelijkheid wordt alleen een wifi-verbinding gebruikt, maar nooit mobiele data. De derde optie spreekt voor zich: via die weg worden bestanden altijd offline gedeeld.

Meer over ‘Dichtbij delen’

Met de optie Dichtbij delen, ook wel Nearby Share genoemd, deel je dus snel en draadloos bestanden met andere apparaten. Dat werkt vanaf Android 6.0 (Marshmallow) en later ook met Chromebooks.

De geselecteerde ontvanger krijgt een notificatie binnen en kan het bestand dan ontvangen of afwijzen. Er wordt altijd gekozen voor het type verbinding met de beste stabiliteit en snelheid. Zo kan het gaan over bluetooth, WebRTC of een peer-to-peer wifi-netwerk.

