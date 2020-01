Tip: zo verstuur je notities en tekeningen met Google Duo

Videobel-app Duo van Google heeft een nieuwe functie. Het is nu ook mogelijk om notities te maken en tekeningen te versturen naar je contacten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Notities versturen met Google Duo

Hoewel de videobel-app Duo niet enorm veel populariteit geniet, blijft Google trouw nieuwe functies toevoegen. Vorig jaar kreeg de app nog een donkere variant en handige nachtmodus voor de camera, nu is het ook mogelijk om met Google Duo notities of tekeningen te maken en die naar je Duo-contacten te sturen.

Hoe maak en verstuur je notities in Google Duo?

Bij het openen van Duo heb je nu onderaan beeld drie opties staan: je kunt kiezen voor een spraakoproep, video-oproep of notitie. Als je die laatste kiest, kun je tekenen of schrijven. Je hebt verschillende mogelijkheden:

Verander de achtergrondkleur : Tik op het palet-icoontje rechts onderin om de achtergrond een andere kleur te maken. Er zijn acht verschillende kleuren en je verandert van kleur door nogmaals op hetzelfde icoontje te tikken.

: Tik op het palet-icoontje rechts onderin om de achtergrond een andere kleur te maken. Er zijn acht verschillende kleuren en je verandert van kleur door nogmaals op hetzelfde icoontje te tikken. Voeg tekst toe : Tik rechts bovenin op het A-icoontje om tekst toe te voegen. Midden bovenin heb je de keuze uit verschillende lettertypes, variërend van modern, vet, klassiek, zoet of ‘belletjes’. Je begint middenin beeld te tikken, door op ‘volgende’ te tikken kun je de tekst verslepen, draaien of groter of kleiner maken.

: Tik rechts bovenin op het A-icoontje om tekst toe te voegen. Midden bovenin heb je de keuze uit verschillende lettertypes, variërend van modern, vet, klassiek, zoet of ‘belletjes’. Je begint middenin beeld te tikken, door op ‘volgende’ te tikken kun je de tekst verslepen, draaien of groter of kleiner maken. Tekeningen maken: Door op het krabbel-icoontje rechts bovenin te drukken kun je gaan tekenen. Er is de keuze uit drie pennen en stiften met verschillende diktes. Ook kun je in negen verschillende kleuren tekenen.

Google Duo downloaden

Door op de witte ronde ‘verzendknop’ midden onderin te drukken, kun je jouw notitie of tekening versturen naar één van je contacten. Net als de oproepen gebeurt het versturen van de notities door middel van end-to-end-encryptie.

De notitiefunctie in Google Duo is al voor veel gebruikers beschikbaar. Mocht je ‘m nog niet tegenkomen in de app, dan zal deze ergens komende week alsnog moeten verschijnen. Google Duo is op veel Android-smartphones standaard aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je ‘m via de link hieronder gratis downloaden.

→ Download Google Duo in de Play Store (gratis)

Het laatste nieuws over Google