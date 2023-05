Google Fact Check: zo check je of nieuws wel écht nieuws is

Hoewel het internet een geweldige plek is om te leren, onderzoeken en vermaakt te worden, wordt er ook een hoop nepnieuws op verspreid. Maar hoe weet je wat je moet geloven? In dit tipartikel maak je kennis met de Google Fact Check Explorer.

Onderscheid echt van nep met Google Fact Check

Scrol je weleens door social media, dan zul je vast bekend zijn met mensen die nieuwsberichten herplaatsen of delen op hun story. Dit kunnen dingen zijn die overduidelijk nep zijn, maar soms laten zulke posts je toch twijfelen.

Was de foto van dat reuzenmens van vijf meter echt? En klopt het dat klimaatverandering gewoon door de zon komt? In dit artikel leggen we uit hoe je met de Google Fact Check Explorer aan de slag kunt.

Google Fact Check Explorer

De Google Fact Check Explorer maakt deel uit van de Google Fact Check Tools. Dat zijn verschillende online diensten die bijdragen aan het ontdekken en controleren van nieuws. Je vindt de Fact Check Tools van Google op toolbox.google.com/factcheck. Voor dit artikel leggen we onze aandacht op de Explorer, oftewel de zoekbalk voor nepnieuws.

De Explorer lijkt op het eerste gezicht erg op de normale zoekmachine van Google. Met de zoekbalk vind je namelijk onderwerpen waarvan jij een check wil zien. Dat doe je door een onderwerp in te typen of de naam van de partij die erover publiceerde. Wil je een onderwerp op een specifieke site zoeken? Typ dan ‘site:’ gevolgd door de website. Zo is je zoekopdracht nog specifieker.

Tussen de zoekresultaten staan alle gecontroleerde nieuwtjes die aansluiten bij jouw zoekopdracht. Bovenaan een resultaat vind je de boodschap van het (nep)nieuws.



Daaronder staat een beoordeling van een controlerende onafhankelijke partij. Er staat hier aangegeven of een nieuwtje onwaar of deels onwaar is, samen met een kleine toelichting. Je kunt gemakkelijk doorklikken naar de uitgebreide factcheck.

Bekijk recente gecontroleerde feiten

Kwam jij recentelijk een dubieus nieuwtje tegen? Dan is er een grote kans dat deze gecheckt en te vinden is op de Google Fact Check Explorer. Ga naar de webpagina en kijk eens tussen de recent fact checks.

Ook hier vind zie je eerst het vermeende nieuws met daaronder een toelichting over de betrouwbaarheid. Rechts bovenin het scherm selecteer je ook welke taal de bronnen mogen zijn. Je kunt kiezen uit Nederlands, Engels of alle talen.

Kom je nog eens online nieuws tegen, check het dan altijd na. Zelfs als de bron een gerenommeerde nieuwspartij is. In de Explorer zijn namelijk een hoop voorbeelden te vinden van gemanipuleerde berichten met het logo van een RTL Nieuws of NOS erbij. Gebruik dus altijd je gezonde verstand.

