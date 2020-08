De bestandsbeheer-app Files by Google heeft een nieuwe feature gekregen. Met de ‘Veilige map’-optie bewaar je bestanden die alleen jij in kunt zien en gebruiken. Hoe dat werkt, check je in deze tip.

Files by Google krijgt ‘veilige map’

Op de Google Blog lezen we over een toevoeging aan Files by Google. Zo kun je vanaf nu gebruikmaken van een ‘veilige map’. Daarin sla je bestanden op die anderen niet hoeven te zien. Ook zorg je er zo voor dat iemand anders bepaalde content niet (per ongeluk) kan verwijderen.

→ Download Files by Google in de Play Store (gratis)

De nieuwe functie rolt vanaf nu uit in de bètaversie van de app en dat betekent dat de functie nog niet voor iedereen te gebruiken is. Google schrijft dat in de aankomende weken steeds meer mensen de beveiligde map gaan zien verschijnen. Zodra jij die optie zet je een bestand via onderstaande stappen in de veilige map;

Klik in de Files by Google-app op het bestand dat je wil verplaatsen; Kies voor de optie ‘Verplaatsen naar beveiligde map’; Voer de ingestelde pincode van de Files-app in.

Heb je bestanden in deze nieuwe map gezet, dan kun je de inhoud ervan inzien door de pincode weer in te voeren. Houd deze code dus voor jezelf. Zo kun alleen jij de foto’s, documenten en andere content bekijken.

Meer over Files by Google

In de blogpost noemt Google dat 150 miljoen mensen dagelijks gebruikmaken van de dienst. Dan gaat het vooral om personen uit onder andere Brazilië, Nigeria en India. Daar is vaak minder (online) opslag voorhanden dan in Westerse landen, waardoor Files by Google daar een stuk populairder is.

Met Files zie je makkelijk hoeveel ruimte foto’s, bestanden en video’s innemen en ook back-uppen naar Google Foto’s is mogelijk. Is het geheugen bijna vol, dan kun je dat ook opschonen met de Files-app. Tot slot is ook delen van bepaalde bestanden mogelijk, ook zonder internetverbinding.

De bestandsbeheer-app heeft inmiddels een donkere modus, net zoals veel andere Google-apps. Ook kun je bestanden laten zien op een groter scherm door ze te streamen naar een Google Chromecast.

