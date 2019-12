Een digitale foto is leuk, maar kiekjes krijgen een extra lading wanneer je ze vast kunt houden. Gelukkig is het in Google Foto’s mogelijk om in een paar stappen een heus fotoboek te maken gevuld met jouw ‘Best of 2019’-momenten. Zo werkt het.



Google Foto’s Best of 2019-fotoboek maken

Voordat we aan het nieuwe decennium beginnen is het nog één keer tijd om terug te blikken op afgelopen jaar. Google helpt een handje mee door automatisch een overzicht van jouw mooiste momenten uit 2019 samen te stellen. Deze Best of 2019-compilatie kun je bovendien met een paar tikken vereeuwigen door er een fotoboek van te maken. Volg hiervoor deze aanwijzingen:

Tik op de notificatie (“Herbeleef de beste momenten van 2019”) van Google Foto’s in de meldingenbalk; Google stelt vervolgens automatisch een fotoboek samen; Pas de collage naar wens aan, door bijvoorbeeld plaatjes te verwijderen of toe te voegen; Ook kun je hele bladzijdes toevoegen; Geef tot slot op wat voor kaft je wil, en reken af.

De app maakt een selectie van speciale momenten zoals dagjes weg, je verjaardag en vakanties. Alhoewel Google Foto’s over het algemeen prima kiekjes uitzoekt, doe je er verstandig aan ze op voorhand wel te selecteren. Het algoritme werkt immers op de automatische piloot. Hierdoor kan er nog weleens een minder charmante afbeelding meekomen.

Een Google Foto’s Best of 2019-fotoboek met zachte kaft kost je ongeveer 13 euro. Tel daar 10 euro bij op voor een exemplaar met harde kaft. Heb je dit jaar een hoop foto’s geschoten? Extra pagina’s kosten je tussen de 0,40 en 0,69 euro. De levertijd bedraagt maximaal een aantal weken. Heb je de notificatie nog niet binnengekregen? Dan moet je nog even geduld hebben. Het is niet mogelijk om handmatig een Best of 2019-fotoboek te maken.

Google Foto’s is een van de bekendste foto-apps van het moment. Het programma kent ontzettend veel functies en kan daardoor overweldigend overkomen. Check daarom onze Google Foto’s-tips om een goede start te maken. Een handige en tijdsbesparende functie is bijvoorbeeld het bijsnijden van documenten.