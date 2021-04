De Google Foto’s-app introduceert (eindelijk) een handige feature: het maken van een album als je offline bent, bijvoorbeeld tijdens het reizen. In deze tip lees je hoe je offline een album creëert.

Google Foto’s offline album maken

Google voorziet de Google Foto’s-app van meerdere fijne nieuwe features. Zo krijgt de app een apart tabblad om documenten sneller terug te vinden en maakt de nieuwste update het mogelijk om zonder internetverbinding een fotoalbum samen te stellen. Dat kon tot nu alleen als je smartphone of tablet met internet verbonden is. Dankzij de offline-modus kun je straks al in het vliegtuig naar huis een album met je mooiste vakantiekiekjes in elkaar zetten.

De offline-modus vereist de nieuwste versie van de Google Foto’s-app, meldt onder meer Android Police. Check dus zeker even of je de nieuwste versie gebruikt door in de Play Store te controleren op updates. Als de feature nog niet zichtbaar is, moet je nog even geduld hebben. Google rolt de offline-modus namelijk uit via een server-update, wat betekent dat hij gefaseerd voor steeds meer gebruikers beschikbaar komt.

Album maken werkt op dezelfde manier

Wanneer de offline-modus op jouw toestel werkt, kun je zonder internetverbinding een album maken van de foto’s en video’s in de Google Foto’s-app. De werking verandert niet. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe je een album maakt en later synchroniseert als je weer online bent.

Benodigde tijd: 1 minuut. Selecteer de foto’s en video’s in de app; Open de Google Foto’s-app en controleer of al je favoriete foto’s en video’s zichtbaar zijn. Kies een foto die je in je nieuwe album wil opnemen en houd die foto langer ingedrukt. Kies vervolgens alle andere media voor je album. Maak het album in Google Foto’s; Als je alle foto’s en video’s voor je album geselecteerd hebt, druk je bovenin beeld op het plus-icoontje en kies je ‘Album’. Geef het album een titel en druk bovenin beeld op het blauwe vinkje. Je album is nu klaar. Het album synchroniseren. Je fotoalbum is klaar, maar alleen op je toestel beschikbaar omdat je offline bent. Als je weer een internetverbinding hebt, synchroniseert de Google Foto’s-app de veranderingen op de achtergrond. Je album is daarna op al je apparaten zichtbaar. Ook kun je album delen en aanpassen.

Kun jij al offline fotoalbums maken in Google Foto’s? Laat het ons en anderen weten in de reacties onder dit artikel!

