Zo ruim je de Google Foto’s-app op: weg met screenshots en meer

Staat jouw galerij vol met persoonlijke foto’s en video’s, maar ook screenshots, memes en andere doorgestuurde afbeeldingen? Die ruim je nu met een paar klikken op.

Google Foto’s opgeruimd houden doe je zo

Wie graag herinneringen vastlegt met z’n smartphone, kent het probleem wel: de galerij-app op je toestel raakt overvol. Zeker als ook nog eens screenshots die je maakt of grappige plaatjes van WhatsApp er tussen komen te staan. Google Foto’s heeft een oplossing waarmee je zulke ’troep’ uit je galerij houdt, zonder het te verwijderen.

De functie heet ‘Weergave opgeruimd houden’. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt ‘ie ervoor dat alleen de foto’s en video’s die jij wil zien in je Foto’s-app worden getoond. Hiervoor filtert de app de bronnen van afbeeldingen, waarna hij ze verbergt in de app. Klinkt goed? Dan is de optie gelukkig makkelijk ingesteld. Volg de stappen hieronder.

Open Google Foto’s op je smartphone; Klik op je profielfoto rechtsboven in beeld; Er verschijnt een pop-up-menu. Kies ‘Instellingen voor Foto’s’; Je komt nu in de app-instellingen. Kies hier voor ‘Voorkeuren’ en klik op ‘Foto’s-weergave’; Onder het kopje ‘Content uit andere apps tonen’ zie je de optie ‘Weergave opgeruimd houden’. Haal hiernaast de schakelaar over. Bij ‘Aanpassen per app’ kun je ook uitzonderingen maken voor welke content je wél wil zien.

Voor Na

Je galerij bestaat nu alleen nog uit foto’s die je zelf hebt gemaakt. Heb je informatie van een screenshot toch nodig? Dan vind je ze in de app onder het kopje ‘Collecties’. Scrol naar beneden tot je ‘Screenshots’ ziet. Je kunt er ook voor kiezen om de optie ‘Weergave opgeruimd houden’ tijdelijk uit te zetten, via dezelfde menu’s uit het bovenstaande stappenplan.

Vergelijkbare foto’s stapelen

In de instellingen vind je ook de optie ‘Vergelijkbare foto’s stapelen‘. Deze toont foto’s en die op elkaar lijken als één plaatje in je galerij. Handig, als je bijvoorbeeld tien kiekjes van dezelfde locatie hebt gemaakt. Die nemen dan niet langer tien plekken in beslag in je galerij.

Vind jij jouw Google Foto’s-galerij ook altijd zo vol of ben je juist zuinig met het maken van foto’s? Laat het weten in de reacties hieronder.

