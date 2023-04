Tip: Zo maak je snel ruimte vrij in Google Foto’s

Wist je dat je met Google Foto’s simpel en snel opslagruimte kan vrijmaken? De populaire app heeft hiervoor een handige functie ingebouwd. Zo gebruik je ‘m.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met Google Foto’s ruimte vrijmaken

Met Google Foto’s bewaar je al je gemaakte en ontvangen foto’s in de cloud. Handig, want zo heb je ze altijd bij je – maar er kleeft ook een nadeel aan. De afbeeldingen nemen behoorlijk opslagruimte in beslag, zeker als je een fanatieke smarrtphonefotograaf bent.

Daardoor heb je ook al snel minder opslag om andere media te bewaren op je smartphone. Om je een handje te helpen, heeft Google Foto’s een simpele functie om ruimte te vrij te maken. Hierbij verwijdert de app alleen foto’s en video’s waarvan al een back-up is gemaakt in de cloud. Je hoeft je dus geen zorgen te maken, want je raakt niets kwijt.

Open de Google Foto’s-app op je smartphone; Tik op je profielfoto rechtsboven om de opties te tonen; Je ziet hier ‘Ruimte vrijmaken’ staan met de hoeveelheid opslag die je kan opschonen. Tik hierop; Druk op de groene knop onderaan om je foto’s op te schonen. Dit kan eventjes duren.



Het is dus heel makkelijk om je smartphone iets meer opslagruimte te geven zonder dat er leuke of belangrijke foto’s verloren gaan. Het kan handig zijn om de functie eens in de paar maanden te gebruiken, om zo te voorkomen dat Google Foto’s onnodig veel ruimte in beslag neemt.

Iedere Google-gebruiker krijgt 15GB aan standaard cloudopslag. In de Foto’s-app kun je gemaakte kiekjes in de oorspronkelijke kwaliteit opslaan, maar je kan ook kiezen om ze te laten verkleinen. Zo houdt je smartphone ook weer meer ruimte over. Open hiervoor de instellingen van de Google Foto’s-app, kies voor ‘Back-up > Back-upkwaliteit’ en selecteer ‘Opslagbesparing’.

Lees meer handige tips: