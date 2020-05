Met de ‘Voor jou’-sectie van Google Foto’s kun je een hoop creatieve dingen dingen. In dit artikel leggen wat uit wat de mogelijkheden zijn.

Google Foto’s Voor jou: wat kun je ermee?

Gebruik je Google Foto’s, dan heb je de ‘Voor jou’-sectie waarschijnlijk wel eens gezien. Hoewel de secties Foto’s, Albums en Delen heel duidelijk zijn, is de Voor jou-sectie een stuk ingewikkelder. Daarom leggen we in dit artikel uit wat je in dit gedeelte van de app allemaal voor creatieve dingen kunt doen.

De Voor jou-sectie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Er is een deel dat voor jou wordt gemaakt en een deel waar je zelf aan de slag kunt.

Voor jou, van Google

Kijk je in de Voor jou-sectie, dan zie je films, animaties, albums en collages die Google Foto’s voor jou maakt. Soms presenteert de app je ook met foto’s van een dag in het verleden. ‘Beleef deze dag opnieuw’, staat er dan bij.

Je kunt vrij door deze creaties heen scrollen en op ‘Opslaan’ tikken als je iets leuk vindt, of voor ‘Delen’ kiezen als je het aan anderen wil laten zien. Tik op het kruisje rechtsboven een onderdeel om het te verwijderen.

Zie dit onderdeel als een manier om je foto’s en video’s op een creatieve te presenteren, zonder dat je er enig werk aan hebt. Of als inspiratie voor hoe je zelf iets kunt maken, want je krijgt een hoop mogelijkheden.

Voor jou, van jezelf

De Voor jou-sectie geeft je verschillende tools om zelf iets leuks te maken. Een album, fotoboek, film, collage of animatie. Daarvoor gebruik je de knoppen bovenin het scherm. We leggen uit wat je hiermee kunt:

Album: Maak een digitaal fotoalbum. Deze kan bestaan uit handmatig geselecteerde foto’s, of uit specifieke mensen en huisdieren. Kies je voor die tweede optie, dan wordt het album automatisch geüpdatet met nieuwe foto’s.

Fotoboek: Bestel een fysiek fotoboek van je foto’s. Door op ‘Een fotoboek maken’ te tikken, kies je zelf met de hand de foto’s die je in het boek wil hebben. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om vooropgestelde fotoboeken te maken. Dat kan vanaf een album die je eerder hebt gemaakt, of vanuit een ‘Voor jou gemaakt fotoboek’.

Film: Tik op ‘Nieuwe film’ en kies foto’s en video’s om een film te maken. Of kies één van de vooropgezette opties zoals ‘kattenfilm’, ‘selfiefilm’ of ‘love story’. Daarmee laat je Google Foto’s de juist foto’s en video’s kiezen. Bijvoorbeeld van een specifiek huisdier, of enkel foto’s van jou en je geliefde.

Collage: Hier moet je echt zelf aan de slag. Kies twee tot negen foto’s om een collage van te maken. Deze kun je vervolgens makkelijk delen op bijvoorbeeld Instagram.

Animatie: Kies twee tot vijftig foto’s waar vervolgens een animatie van wordt gemaakt door ze gewoonweg snel achter elkaar te laten zien.

Meer Google Foto’s-functies

Benieuwd wat je nog meer allemaal kunt doen met Google Foto’s? Haal alles uit de app met deze zeven Google Foto’s-tips. Of struin eens door onze Google Foto’s-gids.

