De kunstmatige intelligentie van Google heet niet meer Assistent of Bard, maar Gemini. In onze Gemini-gids leggen we alles uit wat je met deze AI kunt.

Google Gemini gids: alles wat je moet weten

Vergeet alles wat je wist over de Google Assistent of Google Bard, want het enige waar je nu nog aan hoeft te denken is Gemini. Gemini kun je zien als Google’s antwoord op ChatGPT. Het is kunstmatige intelligentie gebaseerd op een AI-model, waar je mee kunt praten en en die je opdrachten kunt geven. In deze Google Gemini-gids leggen we alles uit wat je moet weten.

Welke verschillende soorten Gemini zijn er?

Zelfs nu het bedrijf de naam Google Bard loslaat, zijn er verschillende versies van Gemini. Eerst had je Gemini Pro, Gemini Ultra en Gemini Nano. Nu heb je Gemini met het Pro-model en Gemini Advanced met het Ultra-model. We leggen het uit.

Gemini: Dit is de gratis versie van Gemini, die je bereikt via het web of de app. Deze versie van Gemini draait momenteel op het Pro 1.0-model, maar kan op een later moment een hogere versienummer krijgen.

Gemini Advanced: Dit is de meest geavanceerde versie van Gemini, die momenteel op het Ultra 1.0-model draait. Hier kun je alleen gebruik van maken als je betaalt voor het Google One AI Premium-abonnement. Dat kost 21,99 euro per maand.

Wat betekent multimediaal?

Toen ChatGPT begon draaide alles om tekst. Vanwege het gebruik van een onderliggend taalmodel kon de chatbot goed voorspellen wat het volgende woord in een zin moest zijn. Zo kon hij steeds complexere tekstgebaseerde opdrachten uitvoeren. Gemini is multimediaal, wat betekent dat de kunstmatige intelligentie niet alleen met tekst overweg kan, maar ook met afbeeldingen, audio en video.

Heeft Gemini een app?

Google Bard heeft nooit een eigen app gekregen, wat veel gebruikers jammer vonden. Dat is opgelost met Gemini. In de Play Store is een Gemini-app te vinden, waarmee je de Google Assistent op je smartphone kunt vervangen.

Op het moment van schrijven is de Gemini-app helaas nog niet in Nederland te gebruiken. Zodra de app beschikbaar is, kun je hem via onderstaande knop in de Play Store downloaden.

Dit kun je met de Gemini-app

Zodra de app beschikbaar is, kun je de chatbot gebruiken om vragen te stellen, teksten te schrijven en plaatjes te genereren. Je kunt in je prompts niet alleen tekst, maar ook je stem, foto’s en camera gebruiken.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om je camera op je omgeving te richten en Gemini daar vragen over te stellen, of vragen wat er op het scherm van je smartphone te zien is. Je kunt verder een tekst in Gemini plakken en de chatbot daar een tabel van laten maken. Ook is het mogelijk om Gemini in je Gmail naar informatie te laten zoeken.

Gemini vervangt Google Assistent nog niet volledig

Zodra je de app kunt downloaden, is Gemini bereikbaar op alle plekken waar je normaal de Google Assistent oproept. Bijvoorbeeld door “Hey Google” te zeggen. Gemini kan ook de Google Assistent aansturen om acties te voltooien, bijvoorbeeld om de lampen in je huis te besturen of een telefoongesprek te starten.

Toch neemt Gemini nog niet alle functies van de Google Assistent over. Zo kan de kunstmatige intelligentie geen muziek, podcasts of radiostations aanzwengelen, een reminder instellen of een routine starten.

Om te wisselen naar de Google Assistent, open je de Gemini-app, tik je op je profielfoto, ga je naar de instellingen en kies je bij de digitale assistenten van Google voor de Google Assistent.

Je kunt ook de webversie gebruiken

Totdat de Gemini-app in Nederland te gebruiken is, kun je ook met de webversie van de technologie aan de slag. De mogelijkheden zijn wel beperkt. Je kunt dan bijvoorbeeld niet je camera gebruiken.

Hoe zit het met mijn slimme speakers?

Heb je geïnvesteerd in slimme speakers van Google, zoals de Nest Mini, Nest Audio of het slimme scherm Nest Hub? Die kun je op dit moment nog niet met Gemini gebruiken. Daar werkt alles nog via de Google Assistent.

Meer tips

Heb je meer hulp nodig bij het gebruik van Gemini of andere chatbots? Dan helpen we je op weg met tips over het schrijven van prompts en tips voor het genereren van afbeeldingen.

