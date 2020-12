Heb je slimme apparaten in huis, dan breng je die allemaal samen in de Google Home-app. Dit kun je met deze uitgebreide applicatie.

Dit kun je met de Google Home-app

Het idee van de Google Home-app is dat je op een centrale plek alle apparaten in je slimme huis kunt besturen. De lampen kun je bijvoorbeeld aan- en uit zetten en de thermostaat kun je omlaag of omhoog afstellen. Heb je een slimme camera of slimme deurbel, dan kun je via de app het beeld daarvan bekijken. Al die onderdelen zijn duidelijk gemarkeerd onder kopjes zoals ‘Lampen’, ‘Thermostaat’ en ‘Camera’.

Apparaten toevoegen

Apparaten toevoegen kan op twee verschillende manieren. Heb je apparaten van Google zelf, zoals de slimme Nest-speakers, dan stel je die gewoon in via de Google Home-app. Steek je de stekker in het stopcontact, dan zie je in de app al snel de mogelijkheid om een nieuw apparaat aan te sluiten.

Met apparaten van andere fabrikanten gaat het iets anders. Die moet je dan eerst via de app van die fabrikant instellen. Daarna zie je soms in de Google Home-app direct de mogelijkheid om het apparaat met Google Home te verbinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Philips Hue.

Anders druk je op de plusknop en kies je voor ‘Apparaat instellen’ en daarna ‘Heb je al iets ingesteld?’. Vervolgens kun je allerlei smartphone-services toevoegen. Gebruik de zoekfunctie om het merk van jouw apparaat te zoeken en te verbinden met Google Home. Vervolgens kun je de apparaten besturen via de Google Home-app en Google Assistent.

Media besturen

Via de Media-knop kun je de media in je huis besturen. Hier zie je bijvoorbeeld of Spotify aan staat en op welke speakers dit wordt afgespeeld. Ook vind je onder dit kopje de media die met je Google-account zijn verbonden, zoals Netflix en YouTube. Via Google Home kun je deze apps niet besturen, maar wel via de Google Assistent. Bij het kopje ‘Camera’ zie je uiteraard wat er te zien is via je slimme camera.

Je apparaten individueel besturen

Het grootste gedeelte van het hoofdscherm van de Google Home-app wordt opgevuld met alle apparaten en kamers die je hebt ingesteld. Heb je veel apparaten, zoals lampen en speakers, dan kan dit een flinke lijst zijn. Onder de icoontjes van je apparaten staat vaak een directe actie die je kunt ondernemen. Bijvoorbeeld een specifieke lamp aan- of uitzetten en muziek afspelen via een speaker.

Routines gebruiken

Eén van de handigste functies in de Google Home-app zijn routines. Hiermee kun je een reeks taken laten uitvoeren bij een bepaald woord. Ga je in de app naar ‘Routines’, dan zie je daar wat voor woorden je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld ‘Bedtijd’ of ‘Goedemorgen’.

Bij elk woord staat een lijstje met taken die de Google Assistent kan uitvoeren. Bijvoorbeeld de lampen uit doen, de stille modus van je telefoon uitzetten, het weerbericht laten horen of informatie over woon-werkverkeer geven. Onderin kun je zelfs aangeven of er na de taken ook iets afgespeeld moet worden, zoals muziek, het nieuws of een audioboek.

Als je regelmatig dezelfde taken achter elkaar uitvoert, is het veel praktischer om een routine in te stellen. Dat is snel gedaan door de taken aan te vinken, eventueel aan te passen met het tandwieltje en op ‘Opslaan’ te tikken.

Dit zijn de prioriteitsgebeurtenissen

De Google Home-app heeft twee tabs. De eerste is de hometab waar je eigenlijk alles vindt wat je nodig hebt. Tik je op de andere tab, dan ga je naar je prioriteitsgebeurtenissen. Hier worden recente gebeurtenissen van je camera geplaatst, als er beweging of geluid is geregistreerd. Ook zie je hier tips met hoe je jouw ervaring met je apparaten kunt verbeteren.

Mensen aan je huis toevoegen

Tik je in de app op het plusje, dan kun je van alles toevoegen. Bijvoorbeeld services of een nieuwe speakergroep. Hier vind je ook de optie om een persoon aan je huis toe te voegen. Doe dat voor familieleden of huisgenoten, zodat ze ook het huis kunnen beheren en de prioriteitsgebeurtenissen zien. Ook is het voor alle leden van het huis mogelijk om persoonlijke mediadiensten te koppelen.

Pas de instellingen aan

In de app kun je ook een hoop instellingen aanpassen. De instellingen vind je door op je icoontje rechtsboven te tikken en dan op ‘Instellingen van de Home-app’ te drukken. Hier moet je onder andere zijn om aan te geven welke e-mailmeldingen je wil ontvangen en of er opgeslagen wifi-netwerken gewist moeten worden. In deze sectie kun je ook je privacy regelen. Hoe dat werkt lees je ons artikel: 5 tips voor je privacy in een functionele Google Home-woning.

Google Home-app downloaden

De Google Home-app is gratis in de Play Store te downloaden via onderstaande knop.

Google Home

Combineren met een slimme speaker

Zodra alles goed staat ingesteld in Google Home, kun je jouw slimme huis ook besturen met de Google Assistent. Dat is ideaal in combinatie met een slimme speaker. Bijvoorbeeld de Google Nest Audio. Check onze Google Nest Audio review van deze speaker of bekijk onderstaande video voor meer informatie.