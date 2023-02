Google Home: zo bedien jij jouw smart home vanaf je smartwatch

Of je nu één slimme lamp hebt of een huis vol tech: het bedienen van apparatuur kan op verschillende manieren. Denk aan je smartphone, spraakbesturing of met je smartwatch. In dit artikel vertellen we je hoe jij je Google Home bedient met een Wear OS 3-horloge.

Zet lampen aan, open gordijnen en meer vanaf je pols

Google Home is één van meest toegankelijke manieren om je huis slim te maken. Veel fabrikanten van slimme producten – lampen, speakers en gordijnen – werken samen met Google Home. Ook de bediening van je Chromecast en het instellen van routines kunnen via de Home-app.

Heb jij een slim huis en een smartwatch met Wear OS 3? Dan is deze tip het proberen waard. We laten je namelijk zien hoe jij je smart home bedient vanaf je pols. Volg daarvoor dit stappenplan.

Zorg dat je smartphone en WearOS 3-horloge met elkaar zijn verbonden; Verbind daarnaast je smartphone met mobiel internet of wifi. Download de Google Home-app op je smartphone en smartwatch; Bij veel smartwatches is is deze automatisch geïnstalleerd. Zie je hem niet? Ga dan naar de Play Store op je smartwatch. Open de Google Home-app op je smartwatch en selecteer je huis; Heb je meerdere huizen? Klik op de naam van je huis om onderling over te schakelen. Vind de kamer van je slimme product; Heb je minder dan tien slimme apparaten? Dan worden ze niet onderverdeeld in kamers. Zet je lampen, speakers en televisie aan en uit met de knoppen. Je past ook gemakkelijk helderheid, volume, temperatuur van de verschillende producten aan.

En kijk aan: nog een manier om je slimme huis te bedienen. Hoe bestuur jij je smart home? Laat het weten in de reacties hieronder.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Assistent op Wear OS

Bestuur je je slimme lampen liever met je stem, maar heb je geen slimme speaker? Dan komt je smartwatch ook goed van pas. Naast de Google Home-app, vind je namelijk ook de Google Assistent op Wear OS 3-horloges. Daarmee bestuur je je slimme apparaten door middel van spraakcommando’s, net als een slimme speaker dus.

Er zijn meerdere Wear OS 3-smartwatches op de markt, waaronder Googles eigen Pixel Watch. Deze is niet officieel in Nederland uitgekomen, maar is wel via derden te bemachtigen. Wij hebben hem uitgebreid getest. Ook de Fossil Gen 6 komt met de het besturingssysteem en Samsungs Watch 4, 4 Classic, 5 en 5 Pro draaien op een eigen versie van Wear OS 3.

