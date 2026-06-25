Je nieuwe Google Home Speaker installeren in 5 stappen

Heb je een nieuwe Google Home Speaker gekocht? We helpen je op weg met het installeren van de speaker, zodat je snel met Gemini kunt praten.

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Google Home Speaker installeren

Gefeliciteerd met je nieuwe Google Home Speaker! Als je de speaker uit de verpakking hebt gehaald, wordt het tijd om het apparaat te installeren. Snap je niet helemaal goed hoe dat werkt? Dan helpen we je graag op weg.

Het goede nieuws is alvast dat het installeren van deze speaker een stuk makkelijker is vergeleken met de oudere Nest-speakers, waarbij het verbinden niet altijd soepel ging. Met de Google Home Speaker kan er weinig mis gaan.

Installeer Google Home; Om de speaker te kunnen gebruiken, heb je allereerst de app Google Home nodig. Als je die al gebruikt kun je direct door met het installeren van de Google Home Speaker. Anders download je de app in de Play Store. Vergeet ook niet in te loggen met je Google-account en alvast je huis in te stellen. Sluit de speaker aan; Sluit de speaker aan door de stekker in het stopcontact te stoppen. Je kunt de speaker ook via usb-c aansluiten. Wacht tot de speaker is ingeschakeld; De speaker wordt vanzelf opgestart. Zodra de speaker klaar is voor gebruik, zie je licht in de ledring onder de speaker en klinkt er een geluid uit de speaker. Open de Google Home-app; Na het openen van de app krijg je waarschijnlijk direct een melding om de speaker toe te voegen. Als dit niet gebeurt, dan tik op de Plus-knop in de app en kies je voor ‘Apparaat’. Scan de QR-code. De Google Home-app zal je vragen om de QR-code op de speaker te scannen. Deze vind je onderop. Na het scannen zal de speaker verbinden met de app en hoef je enkel nog de instructies op het scherm op te volgen. Heb je al een Google-speaker, dan kun je de instellingen overzetten (of je Voice Match en Persoonlijke resultaten wil gebruiken). Je kunt de speaker ook als nieuw instellen en deze keuzes maken.

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Over de Google Home Speaker

De Google Home Speaker is opvolger van de Google Nest Mini en Nest Audio. In plaats van de Google Assistent, praat je via deze speaker met Gemini. Daar kun je veel mee, zoals je agenda beheren, kennisvragen stellen en je smarthome besturen.

Ook kun je de speaker gebruiken om muziek te luisteren of het geluid van je televisie via de Google TV Streamer af te spelen. Lees meer over de speaker in onze Google Home Speaker review.