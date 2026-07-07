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Google Home Speaker resetten: zo doe je dat

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
7 juli 2026, 15:30
2 min leestijd
Google Home Speaker resetten: zo doe je dat

Werkt je Google Home Speaker niet naar behoren? Dan kan het helpen om het apparaat te resetten. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

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Google Home Speaker resetten

De Google Home Speaker is geen ingewikkeld apparaat, maar het kan gebeuren dat de speaker niet goed werkt. Ook wil je misschien het apparaat verkopen en ervoor zorgen dat je Google-account er niet mee verbonden is, of gewoonweg de fabrieksinstellingen terugzetten. 

Via de Google Home-app kun je de speaker alleen opnieuw opstarten, wat sommige problemen al kan verhelpen. Dat doe je door de speaker op te zoeken in de app, naar de instellingen te gaan, op de drie puntjes te tikken en voor ‘Opnieuw opstarten’ te kiezen.

Voor een echte reset, die de speaker terugbrengt naar de fabrieksinstellingen, doorloop je de volgende stappen.

Google Home Speaker

  1. Schakel de microfoon uit;

    Zet de microfoon uit via de fysieke knop aan de achterkant van de speaker. Het licht in de ledring wordt oranje als de microfoon juist is uitgeschakeld. 

  2. Druk de knop in;

    Druk op de knop aan de bovenkant in het midden van de speaker (die je gebruikt om muziek te pauzeren) in en houd deze vast. Na vijf seconden begint het resetproces.

  3. Houd hem ingedrukt.

    Blijf de knop ingedrukt houden voor nog tien seconden totdat je een geluid hoort dat bevestigt dat de speaker daadwerkelijk reset. 

Wil je de speaker vervolgens weer gebruiken, dan zul je het apparaat helemaal opnieuw moeten installeren. Hoe dat werkt leggen we ook uit

Meer over de Google Home Speaker

De Google Home Speaker is het eerste hardwareproduct van Google dat compleet draait om zijn AI-assistent Gemini. Met deze speaker in huis kun je op elk moment met de AI praten en vragen stellen. Daarnaast kun je de speaker inzetten om muziek te luisteren. Ook is het mogelijk om het geluid van je televisie over te zetten naar de speaker als je een Google TV Streamer hebt.

Lees meer in onze Google Home Speaker review en check onze snelle tips om meer uit de speaker te halen.

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