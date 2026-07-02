5 snelle tips om meer uit je Google Home Speaker te halen

Met enkele tikken haal je meer uit je Google Home Speaker, maar dan moet je wel weten waar je moet kijken. Check nu onze snelle tips.

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Google Home Speaker tips

1. Kies een andere stem

Praten met Gemini is een belangrijk onderdeel van de Google Home Speaker. De AI van Google reageert als je kennisvragen stelt, het huis wil besturen of muziek wil starten. Je wil dan wel een stem horen die goed klinkt.

Een andere stem kiezen kan in de Google Home-app door op je profielicoon te tikken en te kiezen voor ‘Instellingen voor huis’. Onder het kopje ‘Functies voor je huis’ vind je ‘Spraakassistent van Gemini voor Home’. Daar tik je op ‘Stem selecteren’. Tik op elke stem om een voorbeeld te horen. Druk daarna op ‘vorige’ om je keuze te bevestigen.

2. Zet persoonlijke resultaten aan

Gemini op de Google Home Speaker kan algemene vragen beantwoorden, maar wordt een stuk nuttiger als die je persoonlijke data mag zien. Dan kun je vragen stellen over bijvoorbeeld wat er in je agenda staat en deze ook beheren.

Om dit te doen ga je in de Google Home-app naar het speaker, vervolgens naar de instellingen (via het tandwieltje) en daarna kies je voor ‘Herkenning en delen’. Daar open je ‘Persoonlijke resultaten’ en zet je het schuifje om. Let wel op dat Voice Match (die instelling vind je net onder persoonlijke resultaten) ook aanstaat zodat de speaker je stem herkent en je persoonlijke informatie niet met een ander deelt.

3. Laat de speaker zacht praten en het licht dimmen

Je wil niet midden in de nacht wakker schrikken van een luide Google Home Speaker. Gelukkig heeft het apparaat een nachtstand. Schakel je deze optie in, dan wordt het volume van de reacties die de speaker geeft automatisch verlaagd als het laat is.

Daarvoor open je in de Google Home-app de speaker en ga je naar de instellingen. Daar kies je voor ‘Meldingen en digitaal welzijn’ en vervolgens ‘Nachtstand’. Je kiest in het nieuwe scherm zelf tussen welke tijden en op welke dagen Gemini even wat zachter moet doen.

Je kunt hier zelfs instellen dat de ledring onder de speaker ’s nachts minder fel is. Voor zowel het licht als het volume schuif je de sliders naar links om het te verminderen.

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4. Zorg voor betere audio

Hoewel de Google Home Speaker betere geluidskwaliteit biedt dan de Google Nest Mini, klinkt muziek toch beduidend minder goed dan op een Google Nest Audio. Er is daar een oplossing voor. Tenminste, als je al een goed audiosysteem hebt staan die Google Cast ondersteunt.

Daarvoor ga je naar de Google Home-app, zoek je jouw speaker op en ga je naar de instellingen. Tik op ‘Audio’ en kies daarna voor ‘Standaard muziekspeaker’. Hier zie je alle speakers in je huis die Cast ondersteunen. Kies hier dan de speaker met de beste kwaliteit. De volgende keer dat je via de Google Home Speaker vraagt om muziek af te spelen, klinkt de muziek door die goede speaker.

5. Krijg als eerste nieuwe functies

Updates voor apparaten stuurt Google uit over verschillende kanalen. Je zit standaard in het stabiele kanaal. Daarnaast kun je jezelf ook in een previewkanaal plaatsen. Hier worden nieuwe functies alvast getest voordat mensen in het stabiele kanaal ermee te maken krijgen. Deze functies kunnen nog wel onstabiel zijn.

Als je dat niet erg vindt, ga je in de Google Home-app naar het apparaat en ga je naar de instellingen. Vervolgens tik je op ‘Apparaatgegevens’ en ‘Previewprogramma’. Op het nieuwe scherm kies je voor ‘Aan programma deelnemen’. Je kunt jezelf ook altijd weer uitschrijven om weer in het stabiele kanaal te belanden.

Meer over de Google Home Speaker

Lees ook onze review van de Google Home Speaker en hoe je de speaker installeert.