Niet iedereen is een ochtendmens, maar je kunt het proces van op gang komen wel makkelijker maken. Voeg bijvoorbeeld Spotify toe aan de Klok-app zodat je wakker wordt met je favoriete nummer of afspeellijst.

Google Klok en Spotify: wakker worden met muziek

Google Klok is de standaard wekker van veel Android-smartphones. De applicatie wordt slechts af en toe geüpdatet en is rechttoe-rechtaan in wat je ermee kunt. Veel mensen weten niet dat je het programma kunt koppelen aan Spotify. Wakker worden gaat hiermee een stuk prettiger.

Zo krijg je Spotify in Google Klok:

Open de Wekker-app op je Android-smartphone; en maak een nieuwe wekker aan, of bewerk een bestaand alarm; Tik op het alarmbelletje; en kies Spotify uit de lijst met muziekwekkers; Ga op zoek naar een specifiek nummer; of selecteer een van je recent afgespeelde tracks/afspeellijsten; Tevreden? Druk dan op het pijltje terug linksboven in het scherm.



In het tabblad staan je meest recente nummers en afspeellijsten bovenaan. Indien je een afspeellijst kiest speelt er in de ochtend een willekeurig nummer af. Zodra je alarm in de morgen afgaat kun je er direct voor kiezen om verder te luisteren in Spotify zelf.

Andere muziekwekkers

Het maakt overigens niet uit of je een abonnement of Spotify hebt, of gratis gebruiker bent. In beide gevallen is het mogelijk om een muziekwekker toe te voegen. Ook mensen met een YouTube Music-abonnement kunnen in de ochtend wakker worden met hun favoriete muziek. Volg hiervoor bovenstaande aanwijzingen, maar vervang Spotify voor jouw muziekaanbieder.

Clock Google LLC 8,4 (381.857 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd. 8,8 (22.210.794 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Check meer Spotify-tips op Android Planet: