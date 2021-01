Tip: zo kun je snel en offline vertalen met Google Lens

Het is nu mogelijk om met de Google Lens-app teksten te vertalen zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. Android Planet laat in deze snelle tip zien hoe dit werkt.

Google Lens offline vertalen: zo werkt het

Met de Google Lens-app kun je voortaan ook offline teksten vertalen, zo ontdekte website 9tot5Google. Dit is handig als je internetbundel (bijna) op is en je geen wifi-verbinding hebt of in het buitenland bent. Je kan de functie ook gebruiken als er bijvoorbeeld een buitenlandse beschrijving staat op een product dat je hebt gekocht.

Je vertaalt offline teksten door vooraf taalpakketten te downloaden. Google Lens laat je hierbij kiezen uit veel verschillende talen, toont vooraf ook hoe groot zo’n taalpakket is en of je genoeg ruimte beschikbaar hebt. Het werkt als volgt:

Open de Google Lens-app op je Android-smartphone;

Ga naar het tabblad ‘Vertalen’ en tik vervolgens onder het Google Lens-logo op de pilvormige knop ‘Auto detecteren > Nederlands’;

Vervolgens zie je welke taalpakketten beschikbaar zijn in de Google Lens-app. Druk op het downloadknopje aan de rechterkant om ze te downloaden; Is de download voltooid, dan zie je een vinkje staan achter de talen die je offline hebt opgeslagen.

Heb je de stappen hierboven doorlopen, dan kun je teksten vertalen zonder dat je hiervoor verbonden hoeft te zijn met het internet. Open de Google Lens-app op je smartphone, tik op ‘Vertalen’, richt je camera op een tekst en kies vervolgens de juiste taal. Hierna zul je zien dat buitenlandse teksten automatisch in het Nederlands (of in een door jou gekozen taal) op het scherm van je toestel verschijnen.