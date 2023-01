Scannen maar: 6 manieren om de Google Lens-app te gebruiken

De Google Lens-app heeft een hoop in huis. In dit artikel vertellen we hoe de app jouw dagelijks leven een tikkeltje makkelijker maakt. Lees snel verder.

Google Lens-tips: studeren, winkelen en vertalen

Misschien heb je al weleens gehoord van Google Lens. Doormiddel van kunstmatige intelligentie herkent de app wat er zich afspeelt op je smartphonecamera of foto uit je galerij. Zo vertaal je onbekende teksten, vind je producten en meer. In dit artikel geven we je zes manieren om Google Lens te gebruiken.

Om met je camera gebruik te maken van Google Lens, download je eerst de app op je smartphone. Op Pixel-smartphones is deze standaard verwerkt in de Google zoek-app. Pak je telefoon erbij en probeer de volgende dingen.

1. Vertaal onbekende talen zonder over te typen

Kom je tekst tegen in een onbekende taal? Bijvoorbeeld op een pakketje of verkeersbord op vakantie? Dan is het handig om te weten wat er staat. Het kopje ‘Vertalen’ in de Google Lens-app helpt je verder. Richt je camera in deze modus op de tekst. Selecteer eventueel de andere taal en maak een foto. Google Lens vertaalt de tekst en plaatst het direct op de originele woorden.

2. Ontdek voorwerpen en waar ze te krijgen zijn

Soms kom je toffe dingen tegen. Of het nou een stoel is die je graag zelf wil hebben of een mooie mok. Via Google Lens scan je gemakkelijk zo’n voorwerp. De app zoekt dan dezelfde of soortgelijke producten en laat zien waar ze verkrijgbaar zijn.

3. Scan qr- en barcodes

Bij veel camera-apps op smartphones zit het standaard ingebouwd: de mogelijkheid om qr-codes te scannen. Dat kan ook in de Lens-app, maar Google doet er nog een schepje bovenop. Je kunt namelijk ook barcode’s scannen. Dat is vooral handig als in je snel een product online wil vinden en bestellen.

4. Kopieer gemakkelijk tekst

Stel je voor dat je informatie op een fysieke brief voor je hebt, maar het digitaal wil doorsturen. Dan kun je er natuurlijk een foto van maken, maar aanpassen gaat dan niet. Met Google Lens scan je alle tekst om je heen. De app analyseert en markeert de tekst, waarna jij het gemakkelijk kopieert.

5. Vind het antwoord op een moeilijke vraag

Ben je scholier en kom je maar niet uit die ene huiswerkopdracht? Dan kun je natuurlijk even stiekem googelen. Maar het overtypen van bijvoorbeeld een wiskundige formule is niet altijd even makkelijk. Daarvoor heeft Google Lens de ‘Huiswerk’-modus.

Scan je opdracht en laat Google de rest doen, maar let op. In de meeste gevallen komt er een direct antwoord uit, maar hoe moeilijker de formule, hoe kleiner de kans op een correct antwoord. Spieken op eigen risico dus.

6. Krijg informatie over gebouwen en locaties

De kunstmatige intelligentie van de Lens-app herkent razendsnel voorwerpen, maar ook locaties, bezienswaardigheden en gebouwen zijn zo online gevonden. Sta je bijvoorbeeld voor een standbeeld of oude kerk en wil je er meer over weten? Scan het dan met de ‘Locatie’-modus in de Lens-app en je krijgt handige informatie.

Zoals gezegd werken de Google Lens-functies ook via de Google Foto’s-app. Selecteer de foto waarop je iets wil vertalen of opzoeken en druk op ‘Lens’ onder in beeld. Je kunt ook in de Lens-app zelf een foto uit je galerij kiezen om te analyseren. Veel scanplezier!

