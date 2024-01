Google Maps-tip: zo navigeer je zelfs in een tunnel

De locatie van je smartphone kan wegvallen als je een tunnel inrijdt. Met deze Google Maps-functie is dat op sommige plekken verleden tijd. Lees er hier meer over.

Google Maps in een tunnel

De Google Maps-app zit bomvol handige functies: van 3D-navigatie tot tijdreizen en van Android Auto-ondersteuning tot het onthouden van je parkeerplek. Toch werkt de navigatie-app niet vlekkeloos, want net als navigatiesystemen van TomTom of Garmin, gebruikt de app gps.

En dat global positioning system maakt gebruik van satellieten om de locatie van je smartphone vast te stellen. Dat signaal is niet sterk genoeg om door te dringen tot ondergrondse tunnels. Moet je vervolgens in een tunnel een afslag nemen of voorsorteren in een juiste rijbaan, dan is dat een stukje moeilijker op basis van Google Maps.

Gelukkig komt Google met een oplossing, namelijk via bluetooth. Zodra jij een tunnel inrijdt en je gps-signaal valt weg, maakt je smartphone verbinding met zogeheten bluetooth-tunnelbeacons.

Dit zijn bluetooth-zenders verdeeld over de lengte van de tunnel met ieder een vaste locatie. Doordat je telefoon één voor één met deze beacons verbindt, weet Google Maps precies waar jij je in een tunnel bevindt.

De functie is in de loop van eind 2023 uitgerold, maar moet wel door de gebruiker zelf ingeschakeld worden. Volg daarvoor de volgende stappen.

Open de Google Maps-app op je smartphone; Selecteer je profielfoto rechts boven in beeld. Selecteer de optie ‘Instellingen’; Scroll vervolgens naar beneden. Selecteer nu het menu ‘Navigatie-instellingen’; Scroll nogmaals naar beneden. Haal de schakelaar over bij de instelling ‘Bluetooth-tunnelbeacons’. Geef vervolgens de benodigde rechten aan Google Maps en de optie is ingeschakeld.

Functie komt van Waze

De technologie bestond al een tijdje en opvallend genoeg gebruikte Google het al voor de andere navigatie-app Waze. De bluetooth-zenders heten dan ook Waze beacons en zijn in tunnels over de hele wereld geïnstalleerd. Hier in Europa nam België het voortouw, want in 2019 installeerde de overheid beacons in minstens veertien Vlaamse tunnels. Handig voor Nederlanders die een autorit naar het zuiden maken.

We hopen dat met de ondersteuning van bluetooth-tunnelbeacons in Google Maps meer overheden hun tunnels gaan voorzien van de zenders. Zodra dat gebeurt, heb jij de instelling op je telefoon in ieder geval klaarstaan. Wil je meer weten over Google Maps? Bekijk dan onze handige tips en nieuwtjes hieronder.

