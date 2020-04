Vanaf nu kun je via Google Maps maaltijden van lokale restaurants laten thuisbezorgen, of zelf afhalen. Dit gaat net zo makkelijk als het zoeken naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Zo werkt het.



Eten afhalen en laten bezorgen via Google Maps

Nu een groot gedeelte van de bevolking noodgedwongen thuiszit, hebben bezorgdiensten het druk. Ook veel restaurants die voorheen nog niet aan afhalen of bezorgen deden zijn nu druk bezig om deze diensten tóch aan te bieden. Google Maps helpt deze ondernemers vanaf nu een handje.

Voortaan kun je namelijk direct zien welke restaurants, eethuizen en cafetaria’s in jouw omgeving maaltijden thuisbezorgen, of jou het eten laten afhalen. De nieuwe toevoeging werkt hetzelfde als andere snelkoppelingen in Maps, zoals het zoeken naar benzinestations, supermarkten en hotels.

Eten afhalen /bezorgen via Google Maps werkt zo:

Werk Google Maps bij naar de meest recente versie; Open de app op je Android-smartphone; Tik onder het zoekvenster op ‘Afhalen’ of ‘Bezorging’; Google Maps laat nu afhaal/bezorgrestaurants in de omgeving zien.

Vervolgens kun je verder filteren op bijvoorbeeld openingstijden en goede beoordelingen. Ook laten sommige etablissementen hun menukaart via Google Maps zien. Tik op de pagina van een restaurant om de website te openen, of ze te bellen. De bezorging vindt dus niet via Google Maps plaats; dat doen de restaurants zelf. Googles kaartendienst geeft alleen aan of thuisbezorging/afhalen mogelijk is.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)



Meer over Google Maps

Begin 2020 mocht Google Maps vijftien kaarsjes uitblazen. Ter ere van dit jubileum veranderde onder meer het icoontje. Ook werd de app in een fris jasje gestoken. Maps krijgt er aan de lopende band nieuwe functies bij, zoals de vertaalfunctie, en is daardoor voor veel mensen dé navigatie-app van voorkeur. Maar, de competitie is pittig. Check ons artikel over Google Maps-alternatieven voor een overzicht van degelijke navigatie-apps.