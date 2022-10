Zo gebruik je Google Maps op de fiets

Google Maps is een ideale app om van A naar B te navigeren, ook op de fiets. Je moet de app hier alleen wel even op aanpassen.

Google Maps op de fiets

Zodra je deze weergave aanzet, worden alle fietspaden in het groen weergeven. Op die manier kun je makkelijker zien welke routes (niet) voor de stalen ros zijn gemaakt. De fietsweergave is ideaal voor het uitzoeken van fietsvriendelijke routes.

Zo zet je de fietsweergave van Google Maps aan:

Open de Google Maps-app en tik rechtsboven op het lagen-icoon; Kies ‘Fietsen’ en tik op het kruisje rechts om weer bij de kaart te komen; Als het goed is, laat de map nu fietsroutes zien.

Navigeren

Een route uitstippelen gaat zoals je dat gewend bent. Geef simpelweg je eindbestemming aan, maar tik op het fietsicoon om aan te geven dat je per fiets gaat.



Vervolgens schotelt Google Maps je de beste route voor. Deze kun je nog aanpassen door tussenstops toe te voegen, of te zoeken naar bezienswaardigheden langs de route (zoals monumenten of restaurants). Dat doe je door op de drie verticale puntjes te drukken en een optie te kiezen.

Standaard geeft Google Maps aanvullende informatie over een fietsroute. De app laat je bijvoorbeeld weten of je onderweg een trap moet gebruiken en of een route druk is qua (auto)verkeer.

Google Maps rekent met een gemiddelde fietssnelheid van 16 kilometer per uur. Pak je de e-bike? Houd er dan rekening mee dat je waarschijnlijk minder lang over je reis doet dan opgegeven. Het is helaas niet mogelijk om een persoonlijke fietssnelheid op Google Maps aan te maken.

Meer fiets-apps

Google Maps is niet de enige handige fiets-app. Zo zorgt de Schwung-app ervoor dat fietsstoplichten eerder op groen springen, zodat je door kunt fietsen. Route.nl laat je kiezen uit meer dan 100.000 fietstochten en Fietsnetwerk is nog completer dan Google Maps.

Verder lezen: Met deze 3 fiets-apps voor Android loop je nooit spaak