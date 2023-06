Tip voor Google Maps: zo gebruik je Immerse View

Het was al even aangekondigd, maar vanaf nu kun je ook op sommige plekken in Amsterdam rondsnuffelen in 3D. In Google Maps gebruik je daarvoor de zogenaamde Immersive View en in deze tip leggen we de functie uit.

Google Maps: Immersive View in Amsterdam

Google is er maar al te trots op: de nieuwe Immersive View-functie die nu is uitgerold en onderdeel is van Maps. Met de feature kun je verschillende gebouwen en plekken in 3D bekijken. De zoekgigant stelt dat er ter wereld zo’n 500 bezienswaardigheden te zien zijn door er virtueel omheen te draaien in de Maps-app.

Deze beelden worden gecreëerd met een combinatie van Street View, luchtfoto’s en kunstmatige intelligentie. Ook in België en Nederland zijn er verschillende objecten te bekijken. Het gaat nog slechts om een handjevol trekpleisters (zie de lijst hieronder), maar dat wordt in de loop van de jaren uitgebreid.

België

– Atomium

– Belfort

– Onze Lieve-Vrouwenkerk

Nederland

– Koninklijk Paleis

– Natuurpark Spoorzicht

– Oranjekerk

– Popvenue Q-Factory

– Restaurant en speelhal TonTon Club

– Rijksmuseum

Stappenplan: zo gebruik je Immerse View in Google Maps:

Pak je smartphone of tablet erbij en open Google Maps; Voer één van bovenstaande plaatsen of objecten in; Tik linksboven op het filmpje waar je ‘Immersive View’ ziet staan; Door middel van tik- en veegbewegingen navigeer je om het object.

Houd er rekening mee dat het allemaal nog relatief traag werkt en niet zo soepel als bij bijvoorbeeld Street View. Ook op krachtige toptoestellen voelen de animaties vaak wat stroperig aan. Is je internetverbinding niet goed genoeg, dan wordt er automatisch een filmpje afgespeeld van het gebouw of object in 3D.

De precieze systeemeisen voor Immersive View zijn onbekend. We hebben berichten binnengekregen dat het nog niet voor iedereen werkt. Dat kan misschien liggen aan de gebruikte Android-versie of de hardware van het toestel. We hebben de vraag neergelegd bij Google Nederland en updaten dit artikel zodra we meer informatie hebben.

