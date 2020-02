Google Maps geeft je onderweg allerlei handige notificaties, maar dat is niet altijd en voor iedereen handig. Gelukkig kun je Google Maps-meldingen makkelijk zelf beheren.

Google Maps-meldingen beheren

Google probeert met verschillende meldingen in Maps je onderweg zoveel mogelijk te helpen. Zo geeft het natuurlijk navigatie-instructies, maar kun je ook notificaties krijgen over opgeslagen parkeerplekken. Ook zie je soms meldingen met de vraag of je het restaurant waar je net naartoe hebt genavigeerd, wil beoordelen.

Daar zijn alleen nog maar meer meldingen bij gekomen, aangezien de app regelmatig updates met allerlei verbeteringen krijgt. Met verschillende functies (en meldingen) probeert Google het reizen voor forenzen op de weg en in het openbaar vervoer minder stressvol te maken.

Zo weet je bijvoorbeeld waar de bus rijdt, laat de app weten of je moet rennen voor je overstap en krijg je notificaties over vertragingen en verstoringen, zodat je niet direct de file in rijdt.

Dat kan fijn zijn, maar dat is voor iedereen anders. Wanneer je bijvoorbeeld op een volle snelweg je ogen zoveel mogelijk op de weg wil houden, helpen afleidende notificaties niet. In zulke gevallen kun je de Google Maps-meldingen ook uitschakelen.



Zo pas je de Google Maps-meldingen aan:

Open de Google Maps-app; Tik op het menu, vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Meldingen’; Hier vind je alle categorieën waarin je meldingen kunt krijgen. Zet de schakelaar naast de melding uit wanneer je zulke meldingen niet meer wil ontvangen. Doe dit voor alle meldingscategorieën waarvan je geen notificatie meer wil zien.

Extra handig dat Google de soorten meldingen heeft verdeeld in verschillende categorieën, want zo kun je ook aangeven welke notificaties je juist nog wel wil ontvangen. Bijvoorbeeld een update over jouw woon-werkverkeer, of wanneer het tijd is om te vertrekken naar de volgende locatie op de agenda.

Wanneer je de app vooral op vakantie gebruikt, kan het juist fijner zijn om meldingopties als het toevoegen van foto’s aan locaties, te zien.

Android in het verkeer

Op Android Planet besteden we regelmatig aandacht aan Android in het verkeer. Zo hebben we een uitgebreide Android Auto-gids geschreven, waarin je alles leest: wat kun je met Android Auto, wat zijn de beste apps voor onderweg, hoe je smartphone veilig blijft in het verkeer en nog veel meer. Daarnaast kreeg Google Maps een flinke make-over, met nieuwe features en een nieuw app-icoontje.

