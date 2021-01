Standaard is Google Maps ingesteld in de taal waarin je je telefoon gebruikt. Vanaf nu is het echter ook mogelijk om dat anders in te stellen. Zo gebruik je je telefoon bijvoorbeeld in het Engels, maar de navigatie-app toch in het Nederlands. Hoe dat werkt, lees je hier.

Google Maps Nederlands, toestel andere taal

Liggen je roots (half) in het buitenland, ben je bezig met het leren van een taal of vind je bijvoorbeeld Engels een fijnere taal om te gebruiken op een smartphone? De meeste apps op het toestel nemen die instelling dan ook over, mits ze ondersteuning hebben voor die taal natuurlijk.

Zo zijn de Play Store, LinkedIn of Instagram volledig in het Engels te gebruiken, maar bank-apps (waarschijnlijk) weer niet. Bij Google Maps is dat hetzelfde geval, die neemt standaard de taal over van je toestel. Na een recente update kun je dat echter los van elkaar instellen. Daarmee veranderen dus ook de menu’s en instellingen qua taal. Staat je toestel zelf al in het Nederlands, dan kun je Maps juist ook in het Engels of andere taal instellen.

Google Maps instellen in een andere taal? Gebruik onderstaande stappen:

Open Google Maps; Tik rechtsboven op je avatar; Kies voor ‘Instellingen’; Tik op de optie ‘App-taal’; Stel de gewenste taal in.

Navigatie-stem instellen in andere taal

Bovenstaande zorgt er dus voor dat de gehele interface van Maps aangepast wordt qua taal. Dat is wat anders dan alleen het kiezen van de taal van de navigatiestem, dat was namelijk al wel mogelijk. Heb je je toestel in het Engels, Duits of bijvoorbeeld Pools ingesteld, dan hoor je de instructies standaard ook in die taal.

Wil je de stem voor de gesproken aanwijzingen aanpassen volg dan deze stappen:

Open Google Maps; Tik rechtsboven op je avatar; Kies voor ‘Instellingen’; Scroll naar ‘Navigatie-instellingen’; Tik op ‘Stem selecteren’; Stel de gewenste taal in.

Meer over Google Maps

Google Maps wordt constant voorzien van nieuwe mogelijkheden. Zo kun je het aantal coronabesmettingen in een bepaald gebied zien of Street View gebruiken om de wereld te ontdekken. Begin december werd er ook nog een grote update gepresenteerd met onder andere een tijdlijn voor meer sociaal contact en nog preciezere kaarten.