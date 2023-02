Tip: zo stuur je een route van Google Maps vanaf je pc naar je telefoon

In deze tip leggen we uit hoe je een Google Maps-route van je pc naar je telefoon stuurt. Dat is voor veel mensen een uitkomst, aangezien ze Maps op een computer net iets fijner vinden werken.

Google Maps: route van pc naar telefoon sturen

We schrijven regelmatig over Google Maps op Android Planet en handige tips over de navigatie-app vind je dan ook vaak in onze tipsectie. Niet iedereen vindt de app op een smartphone echter heel fijn werken. Heel wat mensen gebruiken Maps dan ook nog vaak op een computer, vaak vanwege het veel grotere scherm of omdat alles net wat overzichtelijker werkt.

Wist je dat je een route gemaakt op de pc makkelijk en snel naar je telefoon kan versturen? Zo kun je onderweg gewoon navigeren met je toestel in de hand, maar hoef je daar niet de hele route op te plotten, wat vaak toch een gepriegel is.

Zo stuur je een Google Maps-route vanaf je pc naar je smartphone:

Pak je laptop erbij of ga achter je computer zitten; Surf vervolgens naar: https://www.google.nl/maps/ Plot je route, voeg tussenstops toe en selecteer de manier hoe je wil reizen; Kies bijvoorbeeld voor de auto, fiets of voor lopen Tik op: ‘Route naar je telefoon sturen’; Kies via welke manier je de route wil versturen naar je smartphone.

Je krijgt daar (als alles goed is ingesteld) drie mogelijkheden te zien. Zo zie je de naam van jouw smartphone, kun je kiezen om de route te sms’en of om alles via e-mail te versturen. Vervolgens krijg je een link doorgestuurd, waarop je kunt klikken. Daarna opent de Maps-app op je smartphone, waarmee je makkelijk de route vindt.

Meer tips voor Google Maps

Op zoek naar meer tipjes voor Maps? Check dan het artikel met verschillende handige weetjes en trucs. Eerder legden we al uit hoe je de snelheidsmeter van Google Maps activeert. Maps gebruiken vanaf je smartwatch werkt inmiddels ook een stuk fijner. Heb je een LTE-variant van zo’n slim horloge, dan hoef je namelijk niet eens je smartphone meer op zak te hebben om te navigeren.

Lees meer tips op Android Planet: