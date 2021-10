Zo zet je de snelheidsmeter van Google Maps aan (en voorkom je boetes)

Wist jij dat Google Maps een ingebouwde snelheidsmeter heeft? Deze laat precies zien hoe hard jij momenteel rijdt (en of dat niet te hard is). Zo zet je de snelheidsmeter aan.

Wist je dat er een snelheidsmeter in Google Maps zit?

Het wordt steeds drukker onderweg. Beetje bij beetje ontwaakt Nederland uit de gedwongen ‘coronaslaap’ en gaan mensen weer de weg op.

Om ervoor te zorgen dat je minder snel boetes rijdt, beschikt Google Maps over een handige functie. De populaire navigatie-app heeft namelijk een snelheidsmeter, zodat je precies weet hoe hard je rijdt. Ook geeft de app aan hoe hard je maximaal mag rijden.

Klinkt handig, toch? Je moet de functies alleen wel eerst even aanzetten:

Pak je smartphone erbij en start Google Maps op; Druk op je profielicoon, rechtsboven in het scherm; Kies ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies ‘Navigatie-instellingen’; Verschuif onder het kopje ‘Rijopties’ het balkje bij ‘Snelheidsmeter’, zodat het vakje blauw kleurt; Doe eventueel hetzelfde bij ‘Maximale snelheid’ en klaar ben je.

De eerstvolgende keer dat je onderweg gaat, gaan de functies automatisch in. Je ziet dus niet alleen hoe hard je momenteel rijdt, maar ook wat de maximumsnelheid is. Uiteraard past deze maximumsnelheid zich continu aan naar de situatie.

Vertrouw hier echter niet blind op, want Google Maps zit er weleens naast. Soms is de verkeersinformatie bijvoorbeeld niet helemaal up-to-date, waardoor de app een verkeerde maximumsnelheid aangeeft.

Hetzelfde geldt voor de ingebouwde snelheidsmeter. Deze werkt op basis van gps en geeft een aardige indicatie van hoe hard je momenteel rijdt, maar is niet honderd procent nauwkeurig. Het belangrijkste advies is daarom om zelf altijd goed op te letten.

