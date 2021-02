Google Maps heeft nu een verbeterde splitscreen-modus, waardoor je makkelijker Street View-beelden bekijkt terwijl je ook op de kaart ziet waar je bent. In deze tip lees je hoe de nieuwe weergave werkt.

Google Maps splitscreen-weergave: zo werkt het

Door de nieuwe splitscreen-weergave wordt het veel makkelijker om Google Maps-kaarten en Street View-beelden tegelijk te bekijken, omdat ze simpelweg allebei worden getoond op een even groot schermoppervlak. Hierdoor weet je precies wat je positie op de kaart is, terwijl je Street View-beelden checkt om de omgeving te verkennen. De functie werkt simpel en in de stappen hieronder leggen we het uit.

Download en installeer de nieuwste versie van Google Maps op je Android-smartphone en open de app; Vul bovenin een zoekopdracht in. Voor dit stappenplan gebruiken we ‘De Vijverberg in Doetinchem’ als voorbeeld; Tik vervolgens linksonder op het Street View-plaatje, waarna je beelden in volledig scherm te zien krijgt; Druk nu op het knopje rechtsonder (met de pijltjes) om de splitscreen-weergave te starten.

En dat was het! Op deze manier kun je altijd en overal de Street View-beelden en normale Google Maps-kaarten tegelijk tonen. Wil je Street View weer afsluiten, dan druk je simpelweg op het ‘Vorige’-pijltje linksboven.

Meer vernieuwingen in Google Maps

Dat je Street View in splitscreen kunt gebruiken, is niet de enige nieuwe functie in Google Maps. De zoekgigant is de kaarten-app het laatste jaar aardig aan het vertimmeren. Zo wordt Google Maps langzaamaan een sociaal netwerk, waarmee je kunt volgen waar je vrienden en familie zich bevinden.

Daarnaast krijgen de kaarten in Google Maps steeds meer details. Dat is bijvoorbeeld handig in natuurgebieden. Je ziet namelijk veel beter waar er slechts lichte bebossing aanwezig is en waar de bomen letterlijk tegen elkaar aan groeien.